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BMW, Toyota işbirliği! İlk hidrojenli otomobil 2028'de piyasada 

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
BMW, Toyota işbirliği! İlk hidrojenli otomobil 2028&#039;de piyasada 
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyanın ilk hidrojenle çalışan otomobilinin piyasaya çıkacağı tarih belli oldu. Alman otomobil üreticisi BMW Group ve Japon Toyota Motor işbirliği ile üretilecek olan aracın seri üretimi 2028 yılında başlayacak. 

BMW Group tarafından yapılan açıklamada, iki markanın yeni nesil hidrojen yakıt hücresi teknolojisini (FCEV) ortaklaşa geliştirmek üzere anlaştığı belirtildi.

Satın alma ve geliştirme alanındaki işbirliğinin büyük miktarlarda üretim yapılmasını ve maliyetlerin düşürülmesini sağlayacağının belirtildiği açıklamada, BMW'nin hangi modelinin hidrojenli otomobil olarak sunulacağı konusunda bilgi verilmedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GÖRE DAHA UZUN MENZİLE SAHİP 

Öte yandan, hidrojenle çalışan araçlar hızlı bir şekilde yakıt ikmali yapabiliyor ve tamamen elektrikli araçlara göre daha uzun bir menzile sahip oluyor. Fakat yüksek maliyetler ve sınırlı bir yakıt istasyonu ağı nedeniyle çok az otomobil üreticisi bu teknolojiye yatırım yapıyordu.

Yenilenebilir enerjilerin yaygınlaşmasıyla yeşil hidrojenin bulunabilirliğinin artması ve fiyatların düşmesi bekleniyor.

DÜNYA GENELİNDE 1000 YAKIT İSTASYONU VAR 

Bugün dünya genelinde 1000 hidrojen yakıt ikmal istasyonu bulunuyor. Avrupa'da, 2030'a kadar hidrojen için yaklaşık 400 yeni yakıt ikmal istasyonu inşa edilmesi planlanıyor.

BMW, hidrojen şarj altyapısının 2028'e kadar önemli ölçüde gelişeceğini hesaplıyor.

OTOMOTİV TARİHİNDE DÖNÜM NOKTASI 

BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Toyota ile hidrojen teknolojisindeki projeyi "otomotiv tarihinde bir dönüm noktası" olarak niteledi.

Zipse, "Gücünü hidrojenden alan ve işbirliğimizin ruhuyla hareket eden bu araç, teknolojik ilerlemenin geleceğin mobilitesini nasıl şekillendirdiğinin habercisi olacak." ifadelerini kullandı.

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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