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BMW, yüz binlerce aracını geri çağırıyor! İşte nedeni

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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BMW, yüz binlerce aracını geri çağırıyor! İşte nedeni

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Alman otomobil üreticisi BMW, ABD'de 720 bin 796 aracını geri çağırdı. Otomotiv devi, kısa devre endişeleri nedeniyle söz konusu araçlarda yangın çıkma riski bulunduğu için böyle bir karar aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, BMW'nin 2012-2018 model belirli araçlarını geri çağırdığı belirtildi.

Bu araçlarda, su pompasındaki düzgün kapatılmamış bir elektrik bağlantı parçasının suya maruz kalabileceği ve kısa devre yapabileceği bilgisi verilen açıklamada, kısa devrenin yangın riskini artırdığına işaret edildi.

GEREKİRSE PARÇALAR DEĞİŞECEK 

Geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 720 bin 796 olduğu belirtilen açıklamada, bayilerin ücretsiz olarak su pompasını ve fiş bağlantı parçasını inceleyerek gerekirse değiştireceği, koruyucu bir kalkan takacağı bildirildi.

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 4 Ekim'den itibaren bildirim gönderilmesinin beklendiği kaydedildi.

BU AY YÜZ BİNLERCE ARAÇ GERİ ÇAĞRILDI

BMW, bu ayın başlarında ABD'de aşırı ısınmaya veya nadir durumlarda yangına neden olabilecek bir motor arızası nedeniyle 100 binden fazla, geçen hafta da Çin'de 1,3 milyondan fazla aracını geri çağırmıştı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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