Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Borsada yine vergi şoku! İşte diğer yatırım araçlarındaki stopaj oranları…

Borsada yine vergi şoku! İşte diğer yatırım araçlarındaki stopaj oranları…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borsada yine vergi şoku! İşte diğer yatırım araçlarındaki stopaj oranları…

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi kapanışa 1 saat kala %3’ü aşan değer kaybıyla birlikte 10.400’ün altına sarktı. Güne pozitif başlayan endeks, Bakan Şimşek’in “hisse senedi kazançlarına gelir vergisi çalışması” açıklamasıyla birlikte düşüşe geçti. Benzer vergi 2006’da da getirilmiş ve borsa kazançlarından %15 stopaj öngörülmüştü. Bugün FX piyasası kârları %10 vergiye tabii… Mevduat ve fon gelirlerine de vadeye göre vergi uygulanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar haftanın ilk işlem gününe, yoğun ve sürpriz haber akışıyla başladı. Geçtiğimiz haftalarda borsada “işlem vergisi” tartışması gündeme damgasını vurmuştu. Ardından bu karar tehir edilmişti. Bugün özel bir TV kanalında açıklamalarda bulanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; bir sonraki vergi paketinde “borsadan elde edilen kazançların vergilendirilesi” konusu üzerine çalışmaların yapıldığını söyledi.

BORSADA SERT DÜŞÜŞ

Haftaya pozitif başlangıç yapan ve sabah saatlerinde 10.743 puana kadar yükselen endeks, Bakan Şimşek’in açıklamalarının ardından düşüşe geçti. Endeks, saat 17:00 sıralarında %3’ü de aşan değer kaybıyla birlikte 10.400 desteğinin altına sarktı. Özellikle banka hisselerinde %3’ü aşan gerilemeler dikkat çekiyor.

2006’DA DA GETİRİLMİŞTİ

Borsa kazançlarına vergi, 2006 yılında da getirilmiş ancak sonraki yıldan itibaren bu karar uygulanmamıştı. Alınan karara göre; borsadaki hisse senetlerinin elden çıkarılmasıyla birlikte sağlanan kazançlar üzerinden, ilgili yılın 3’er aylık dönemleri itibarıyla %15 oranında stopaj kesintisi öngörülmüştü. Vergiye tabi olan kazançların beyan edilmeden, doğrudan bu işleme aracılık eden bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla tahsilatı planlanmıştı.

DİĞER YATIRIM ARAÇLARINDA VERGİLER

Bugün 6 aya kadar açılan TL vadeli mevduat hesaplarında elde edilen gelirlere %7,5 stopaj uygulanıyor.

6 ay-1 yıl arası vadelerde stopaj %5’e ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda da %2,5’e düşüyor.

SPK denetimindeki aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirilen Forex işlemlerinde elde edilen gelir üzerinden çeyreklik dönemler itibarıyla yüzde 10 vergi alınıyor. Fon gelirlerine de %7,5 oranında stopaj uygulanıyor. Borsa gelirleri için de benzer oranların söz konusu olabileceği bekleniyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Nijerya'da askeri helikopter düştü! Soruşturma başlatıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tam 3,2 milyar dolar! BlackRock, İngiliz veri sağlayıcısı Preqin'i satın alıyor - EkonomiBlackRock, Preqin'i 3,2 milyar dolara satın alıyorTürkiye tarımsal hasılada Avrupa birincisi oldu - EkonomiTürkiye Avrupa'nın birincisi4 kat arttı! Üretici ile market arasında en fazla fiyat farkı kirazda  - EkonomiTezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyorKöprü ve otoyol ücretlerine zam iddiasına yalanlama - EkonomiKöprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor?3 Temmuz tarihine dikkat! Benzin, motorin, oto gaz ve sigaraya ÖTV zammı geliyor - EkonomiBenzin, motorin, oto gaz ve sigaraya çok büyük zam geliyorİstanbul'un enflasyonu belli oldu - Ekonomiİstanbul'un enflasyonu belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...