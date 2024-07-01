Borsada yine vergi şoku! İşte diğer yatırım araçlarındaki stopaj oranları…

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi kapanışa 1 saat kala %3’ü aşan değer kaybıyla birlikte 10.400’ün altına sarktı. Güne pozitif başlayan endeks, Bakan Şimşek’in “hisse senedi kazançlarına gelir vergisi çalışması” açıklamasıyla birlikte düşüşe geçti. Benzer vergi 2006’da da getirilmiş ve borsa kazançlarından %15 stopaj öngörülmüştü. Bugün FX piyasası kârları %10 vergiye tabii… Mevduat ve fon gelirlerine de vadeye göre vergi uygulanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar haftanın ilk işlem gününe, yoğun ve sürpriz haber akışıyla başladı. Geçtiğimiz haftalarda borsada “işlem vergisi” tartışması gündeme damgasını vurmuştu. Ardından bu karar tehir edilmişti. Bugün özel bir TV kanalında açıklamalarda bulanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; bir sonraki vergi paketinde “borsadan elde edilen kazançların vergilendirilesi” konusu üzerine çalışmaların yapıldığını söyledi.

BORSADA SERT DÜŞÜŞ

Haftaya pozitif başlangıç yapan ve sabah saatlerinde 10.743 puana kadar yükselen endeks, Bakan Şimşek’in açıklamalarının ardından düşüşe geçti. Endeks, saat 17:00 sıralarında %3’ü de aşan değer kaybıyla birlikte 10.400 desteğinin altına sarktı. Özellikle banka hisselerinde %3’ü aşan gerilemeler dikkat çekiyor.

2006’DA DA GETİRİLMİŞTİ

Borsa kazançlarına vergi, 2006 yılında da getirilmiş ancak sonraki yıldan itibaren bu karar uygulanmamıştı. Alınan karara göre; borsadaki hisse senetlerinin elden çıkarılmasıyla birlikte sağlanan kazançlar üzerinden, ilgili yılın 3’er aylık dönemleri itibarıyla %15 oranında stopaj kesintisi öngörülmüştü. Vergiye tabi olan kazançların beyan edilmeden, doğrudan bu işleme aracılık eden bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla tahsilatı planlanmıştı.

DİĞER YATIRIM ARAÇLARINDA VERGİLER

Bugün 6 aya kadar açılan TL vadeli mevduat hesaplarında elde edilen gelirlere %7,5 stopaj uygulanıyor.

6 ay-1 yıl arası vadelerde stopaj %5’e ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda da %2,5’e düşüyor.

SPK denetimindeki aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirilen Forex işlemlerinde elde edilen gelir üzerinden çeyreklik dönemler itibarıyla yüzde 10 vergi alınıyor. Fon gelirlerine de %7,5 oranında stopaj uygulanıyor. Borsa gelirleri için de benzer oranların söz konusu olabileceği bekleniyor.