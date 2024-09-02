BOTAŞ ile Shell LNG anlaşması imzalıyor! 10 yıl boyunca...

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Eylül 2024 11:40 - Güncelleme: 2 Eylül 2024 12:46 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ'ın Shell ile imzalayacağı LNG anlaşmasıyla 2027'den itibaren 10 yıl boyunca yıllık 4 milyar metreküplük LNG kargosunun Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.

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