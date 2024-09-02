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BOTAŞ ile Shell LNG anlaşması imzalıyor! 10 yıl boyunca...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
BOTAŞ ile Shell LNG anlaşması imzalıyor! 10 yıl boyunca...

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ'ın Shell ile imzalayacağı LNG anlaşmasıyla 2027'den itibaren 10 yıl boyunca yıllık 4 milyar metreküplük LNG kargosunun Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.

BOTAŞ'ın Shell arasında LNG anlaşması imzalayacak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da düzenlenen "LNG Anlaşması İmza Töreni"nde konuştu. Bakan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin önemli detaylar verdi. 

"YILLIK 4 MİLYAR METREKÜPLÜK LNG KARGOSU TESLİMATI"

Bayraktar, "BOTAŞ'ın Shell ile imzalayacağı LNG anlaşmasıyla 2027'den itibaren 10 yıl boyunca yıllık 4 milyar metreküplük LNG kargosu teslimatı ülkemizde gerçekleştirilecek" dedi. 

"GÜNLÜK 4.5 MİLYON HANENİN GAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK" 

Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüzer platformumuz Türkiye'ye ulaştıktan sonra, günlük 4,5 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak"

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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