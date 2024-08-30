Doğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ yeni tarifeyi açıkladı

Yaz aylarının sona ermesiyle doğal gaz faturalarına zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), eylül ayı tarifesine ilişkin açıklama yaptı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), eylül itibarıyla hane ve sanayide kullanılan doğal gaz tarifesine ilişkin açıklama yaptı.

İlginizi Çekebilir Petrol ve doğalgaz üretiminde yeni rekor! Bakan Bayraktar duyurdu

DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ?

BOTAŞ, mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını açıkladı. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda eylül ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

KONUT VE İŞ YERLERİ İÇİN YENİ TARİFE

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine eylülde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife 1000 metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

İlginizi Çekebilir Doğal gaz çalışması sırasında bulundu! Hemen telefona sarıldılar

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.