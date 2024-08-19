Türkiye'nin petrol ve doğal gaz rekoruna dünyaca ünlü ekonomist Steve H. Hanke'den büyük övgü

Amerikalı ekonomist Steve H. Hanke, Türkiye'nin haziran ayında kırdığı petrol ve doğal gaz çıkarımı rekorunu değerlendirdi. Türkiye'nin ekonomide iyileşme yolunda olduğunu belirten Independent'in ekonomi profesörü Steve H. Hanke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Independent'in ünlü ekonomistlerinden Steve H. Hanke, Türkiye'nin ekonomideki gelişmeleri hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TÜRKİYE, PETROL VE DOĞAL GAZDA TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Steve H. Hanke, Türkiye'nin haziran ayında petrol ve doğal gaz çıkarma alanında tüm zamanların rekorunu kırdığını duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Independent ekonomisti Steve H. Hanke, "Türkiye iyileşme yolunda" ifadelerine yer verdi.

Steve H. Hanke, yaptığı paylaşımda ellerinde Türk bayrağı olan insanların mutluluğunu gösteren bir fotoğrafa da yer verdi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN DOĞAL GAZ VE PETROL ÇIKARIMINDAKİ VERİLERİ

Takvim etkilerinden arındırılmış ham petrol ve doğal gaz çıkarımını gösteren ve geçen yılın haziran ayında 115,7 olarak hesaplanan endeks, haziranda 147,8 olarak kayıtlara geçti.

Ham petrol ve doğal gaz çıkarma işlemlerine hız veren Türkiye'de Ocak 2005'te 69,6 olarak hesaplanan endeks, 2021'e kadar ortalama 75 civarında seyretti.

GAZ KEŞFİ DE ARTARAK DEVAM EDİYOR

Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı Eylül 2023 itibarıyla üreterek sisteme vermeye başlayan Türkiye'nin toplam doğal gaz üretimi, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 113 artarak 807,3 milyon metreküp oldu.

2024 yılında da Türkiye'nin doğal gaz keşfi hız kesmeden sürüyor.