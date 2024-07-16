Bu anket çok konuşulur! Borsa zirvede ama yatırımcıların zararı şaşırttı

Borsada son dakika! BİST100 endeksi 11.100 seviyesini aşarak yeni haftaya da rekor seviyelerden başladı. Stratejist Taner Genek tarafından sosyal medya hesabından yapılan ankette ise ilginç sonuçlar öne çıktı. Yılın ilk yarısında yatırımcıların yüzde 51,5’i zarar ettiğini bildirdi. Sadece yüzde 6,7’lik kesim, yüzde 50’den fazla kazandığını beyan etti.

Piyasalarda yılın ikinci yarısı yeni beklentilerle başladı. Bu hafta cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten not artışı bekleniyor. Geçen hafta 11.064 puandan kapanış gerçekleştiren BİST100 endeksi, yeni haftaya da yükselişle başladı. Endeks, geçen hafta gördüğü 11.113 zirvesini de geçerek, yeni rekor seviyelerini test ediyor.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT

Endekste 11.400 seviyesi bu hafta ilk direnç olarak öne çıkarken, aşağıda 11.000 desteği psikolojik seviye ve 10.950 teknik destek olarak dikkatle takip edilecek. Hisse senetleri bazında bakıldığında; bankacılık ve holdingler sektörüne ek olarak gıda, içecek, perakende ticaret ve iletişim sektörlerinin öne çıkması bekleniyor.

“İLK YARIDA NE KAZANDINIZ?”

Borsada rekorlar kırılırken, bu süreçte yatırımcıların ne yaptığı da merak konusu oldu. Stratejist Taner Genek, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili dikkat çeken bir anket yaptı. Yatırımcılara “Portföyünüz yılın ilk yarısında nasıl bir performans sergiledi?” sorusu yöneltildi. Toplamda 12 bin 869 kişinin oy kullandığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

YARIDAN FAZLASI ZARARDA!

-Katılımcıların yüzde 51,5’i yılın ilk yarısını zararla kapattığını oyladı.

-Yüzde 26,7’si ise portföyünde %0-%25 arası kâr elde ettiğini beyan etti.

-Yüzde 15,1’i de yılın ilk yarısında %25-%50 arası kazandığını bildirdi.

-Son olarak yüzde 6,7 gibi azınlık bir grup, %50’den fazla para kazandığını söyledi.

ÇARPICI SONUÇLAR

Ankete göre yatırımcıların yüzde 78 gibi büyük bir çoğunluğu, ilk yarıda yüzde 25 olarak gerçekleşen mevduat getirisi ve TÜFE’nin gerisinde kaldı. Sadece yüzde 22’lik kesim reel getiri elde etti.

BİST100 endeksi yılın ilk yarısında yüzde 42,50 yükselerek en fazla kazandıran yatırım aracı olmuştu. Yine bu ankete göre yatırımcıların çok küçük bir bölümü, endeksin üzerinde getiri elde etti.