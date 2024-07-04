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Burası Kutuplar değil Türkiye! Temmuz ayında 8 metrelik kar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hakkari, Yüksekova, Karla Mücadele, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Dağlarında temmuz ayına rağmen kalınlığı 8 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağlarında yer alan yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Burası Kutuplar değil Türkiye! Temmuz ayında 8 metrelik kar - 1. Resim

TEMMUZ AYINDA HAKKARİ'DE 8 METRELİK KAR 

Yer yer 8 metreyi bulan kar kütleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

Burası Kutuplar değil Türkiye! Temmuz ayında 8 metrelik kar - 2. Resim

İLÇE MERKEZLERİ YANIYOR

Yüksek kesimlerde karla mücadelede sona gelinirken ilçe merkezinde ise kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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