Burası Kutuplar değil Türkiye! Temmuz ayında 8 metrelik kar
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Dağlarında temmuz ayına rağmen kalınlığı 8 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.
Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağlarında yer alan yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
TEMMUZ AYINDA HAKKARİ'DE 8 METRELİK KAR
Yer yer 8 metreyi bulan kar kütleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.
İLÇE MERKEZLERİ YANIYOR
Yüksek kesimlerde karla mücadelede sona gelinirken ilçe merkezinde ise kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı