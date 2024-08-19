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Bursa'da simide zam! İşte yeni fiyat

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa&#039;da simide zam! İşte yeni fiyat

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da ham madde, personel, kira ve enerji giderleri gerekçe gösterilerek simide zam yapıldı. Kentte 100 gram simidin fiyatı 15 lira oldu.

Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Pınar, ham madde, elektrik ve doğal gaz ile personel giderleri ve kiralardaki artışlardan dolayı simide yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı.

12.5 liradan satılan 100 gram simidin, 15 liraya yükseldi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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