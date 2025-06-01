Çiftçinin yüzünü güldüren projede maliyetler 4'te 1'i düştü! Yılda 7 ay verim alınıyor, 5 ton yerine 15 ton üretiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atıl arazileri tarıma kazandırarak çiftçilere çilek üretimi için yüzde 50 hibeli malzeme ve sera desteği sağlıyor, böylece üretim maliyetlerini düşürüp verimi artırıyor. Çiftçiler, albion çilek çeşidiyle yılda 5-7 ay verim alırken, seracılık desteği sayesinde iklim kaynaklı kayıpların önüne geçerek daha kaliteli ve karlı üretim yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırması meyvelerini vermeye başladı.

Bu kapsamda büyükşehirin, üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği "Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" ile çiftçilere çilek bahçesi tesisi kurmaları için yüzde 50 hibeli malzeme ve ekipman desteği sağlıyor.

VERİM YILDA 5-7 AY

Destekten yararlanan üreticiler, yetiştirdiği çileklerde ilk hasat mesaisine başladı. Büyükşehir belediyesi, tarıma verdiği desteklerle çiftçilerin maliyetlerini yüzde 50 azaltarak, üretimin daha verimli ve karlı hale getirilmesi sağlanıyor.

Çiftçiler, hastalıklara dayanıklı, birim alandan yüksek verim alınan, saklama ve pazar şartlarına dayanıklı albion çilek çeşidi ile karlı üretim yapıyor.

Ayrıca albion çilek çeşidinin nötr gün bitkisi olması sebebi ile Kocaeli'deki iklim şartlarına göre yılda 5-7 aya kadar verim alınabiliyor.

"MALİYETİ DÜŞÜRDÜK"

Karamürsel Akçat'ta çiftçilik yapan Ali Öztürk, büyükşehir belediyesinden aldığı desteklerle çilek üretimine başladı. Piyasadaki çilek üretiminde kullanılan ürünlerin pahalı olmasından yakınan Öztürk, "Büyükşehir belediyesinden malç naylonu ile damlama kurulumu gibi malzemeleri piyasa fiyatına göre yarı fiyatına alıyoruz. Daha uyguna aldığımız için üretim maliyetimiz düştüğünden piyasaya göre daha güçlü oluyoruz. Yani dörtte bir oranında maliyeti düşürmüş oluyoruz. Hasada güçlü başladık. 5 bin kök yapacaksak verilen sera desteğiyle ekim alanımızı 10-15 bin kök yapıyoruz. 5 ton üreteceksek 10-15 ton üretiyoruz. Mesela ben bu çilek işini 2-3 yıldır yapıyorum. Büyükşehir'in bu desteklerini duyduktan sonra bu işi yapmaya karar verdim. Gayet güzel yapıyoruz. Büyükşehir'deki yetkililer sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar, ne zaman gitsek elimizi boş çevirmiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"ARTIK KAYBIMIZ OLMAYACAK"

Çileğin mart ayında temizliğini yaptıklarını ve mayısta da ilk hasada başladıklarını aktaran çiftçi Ali Öztürk, "Albion yediveren çileği yetiştiriyoruz. Havanın durumuna göre ocak ayına kadar üretim yapabiliyoruz. Daha önce seramız yoktu, kar yağınca çilekler çürüdü, bozuldu. Büyükşehir belediyesinin ayrıca verdiği yüzde 50 hibeli sera desteğinden de yararlandık. Bu sene serada yetiştiriyoruz. İnşallah artık kaybımız olmayacak. Serada yetişen çilek kaliteli ve verimli oldu. Çileklerimizin sulamasını da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bize sağlamış olduğu sulama barajımızdan sağlanan sulama kanallarından yapıyoruz. Özellikle gençlerin bu işe yönelmelerini tavsiye ediyorum. Karamürsel Akçat'ta yetişen Albion cinsi çileklerimiz, kendine has aroması ve lezzetiyle fark oluşturuyor. Tüm çilek severleri bu eşsiz tadı yerinde görmeye ve tatmaya bekliyoruz." diye konuştu.