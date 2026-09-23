UEFA Uluslar Ligi'nde futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri İngiltere ile İspanya arasında oynanacak. Avrupa futbolunun iki önemli milli takımını karşı karşıya getirecek mücadele için geri sayım sürerken, maçın yayın bilgileri ve sahaya çıkması beklenen kadrolar araştırılıyor. Peki, İngiltere-İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte detaylar..

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UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmaları eylül ayında oynanıyor. Programın dikkat çeken mücadelelerinden birinde İngiltere ile İspanya karşı karşıya gelecek. İngiltere-İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir merak edilirken gözler maç kadrosuna çevrildi.

İngiltere-İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere-İspanya karşılaşması 26 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında yapılacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

İngiltere-İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

İngiltere ile İspanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının A Haber ekranlarından canlı yayınlanması planlanıyor. İngiltere-İspanya maçı şifresiz yayın seçeneğiyle izlenebilecek.

İngiltere-İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

İNGİLTERE-İSPANYA MUHTEMEL 11

İngiltere: J. Pickford, T. Alexander-Arnold, E. Konsa, M. Guehi, O. N'Oreilly, J. Garner, B. Saka, J. Bellingham, E. Anderson, M. Rogers, H. Kane



İspanya: U. Simón, M. Cucurella, D. Huijsen, P. Cubarsí, E. García, F. Ruiz, N. Williams, L. Yamal, Rodri, F. López, M. Oyarzabal

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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