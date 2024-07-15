Çinli elektrikli araç üreticisi Hozon Neta, Türkiye faaliyetlerini tamamen sonlandırdı

Kasım 2023’te Türkiye pazarına iddialı hedeflerle giren Çinli elektrikli araç üreticisi Hozon Neta Türkiye faaliyetlerini sonlandırdı.

Kasım 2023’te Türkiye pazarına iddialı hedeflerle giren Çinli elektrikli araç üreticisi Hozon Neta, Türkiye’deki satış faaliyetlerini durdurdu. İstanbul Kağıthane’de bulunan showroom’unu boşaltan markanın internet sitesindeki irtibat telefonları da artık çalmıyor. Hozon Neta markasını Türkiye’ye getiren GRS Automobility şirketi çalışanlarının önemli bir bölümünü de işten çıkarıldı. Bu arada, GRS Automobility’nin distribütörlüğünü üstlendiği diğer bir marka Hollandalı Carver da iflasını açıkladı.

12 SHOWROOM AÇACAĞINI DUYURMUŞTU

Şirket, geçen yıl 420 km menzilli Neta U modelini satışa sunmuştu. 2024’ün ilk çeyreğinde Neta Aya ve Neta GT, 2025 yılında ise Neta S’in satışına başlayacağını belirtirken, bu yıl için en az 12 showroom açmayı planladıklarını açıklamıştı. Ancak, satışa başladıktan hemen sonra Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal edilecek elektrikli araçlar için tüketiciyi korumaya yönelik yeni şartlar getirmişti. Bu şartlar arasında 7 bölgede 20 servisin ithalatçı firma tarafından bizzat kurulma zorunluluğu da bulunuyordu. Bu kararın ardından birçok aracı gümrükte takılan Hozon Neta, sadece yeni düzenlemeden önce Türkiye’ye sokabildiği 53 adet elektrikli otomobil için satış gösterdi.

ÇİN MENŞELİ MARKA SAYISI 10'A GERİLEDİ

Bakanlığın aldığı tüketicileri korumaya yönelik “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ” 29 Aralık itibarıyla yürürlüğe girmişti. Karar özetle, “Çin’den bir elektrikli araç markası buldum, bunu getirip Türkiye’de satarım” dönemini bitirdi. Bu kararın ardından finansal yapısı güçlü olmayan ve elektrikli araç dışında alternatif motorlu aracı bulunmayan Çinli markaların Türkiye’deki faaliyetlerinin zora girmesi bekleniyordu. Böylece karardan ilk etkilenen marka Hozon Neta oldu. Bu gelişmeler sonucunda, Türkiye otomotiv pazarındaki Çinli marka sayısı 10’a geriledi. Kağıthane’deki GRS Automobility showroom’u boşaltıldı.

SATIN ALANLAR NE YAPACAK?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, GRS Automobility şirketi 8 ayda yalnızca 53 adet Neta U otomobil satabildi veya bayileri üzerinden satış gösterdi. Yürürlükteki düzenlemeye göre, şirketin satışlarını durdursa dahi önümüzde 10 yıl boyunca müşterilerine yedek parça ve servis hizmeti verme zorunluluğu bulunuyor. Bu arada, hem Türkiye faaliyetleri hem de servisle ilgili soruları yöneltmek üzere aradığımız GRS Automobility yetkililerine ulaşamadık.