Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Çinli elektrikli araç üreticisi Hozon Neta, Türkiye faaliyetlerini tamamen sonlandırdı

Çinli elektrikli araç üreticisi Hozon Neta, Türkiye faaliyetlerini tamamen sonlandırdı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Çinli elektrikli araç üreticisi Hozon Neta, Türkiye faaliyetlerini tamamen sonlandırdı
Grs Automobility, Elektrikli Araç, Haber

Ekonomi Haberleri

Kasım 2023’te Türkiye pazarına iddialı hedeflerle giren Çinli elektrikli araç üreticisi Hozon Neta Türkiye faaliyetlerini sonlandırdı.

Kasım 2023’te Türkiye pazarına iddialı hedeflerle giren Çinli elektrikli araç üreticisi Hozon Neta, Türkiye’deki satış faaliyetlerini durdurdu. İstanbul Kağıthane’de bulunan showroom’unu boşaltan markanın internet sitesindeki irtibat telefonları da artık çalmıyor. Hozon Neta markasını Türkiye’ye getiren GRS Automobility şirketi çalışanlarının önemli bir bölümünü de işten çıkarıldı. Bu arada, GRS Automobility’nin distribütörlüğünü üstlendiği diğer bir marka Hollandalı Carver da iflasını açıkladı.

12 SHOWROOM AÇACAĞINI DUYURMUŞTU

Şirket, geçen yıl 420 km menzilli Neta U modelini satışa sunmuştu. 2024’ün ilk çeyreğinde Neta Aya ve Neta GT, 2025 yılında ise Neta S’in satışına başlayacağını belirtirken, bu yıl için en az 12 showroom açmayı planladıklarını açıklamıştı. Ancak, satışa başladıktan hemen sonra Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal edilecek elektrikli araçlar için tüketiciyi korumaya yönelik yeni şartlar getirmişti. Bu şartlar arasında 7 bölgede 20 servisin ithalatçı firma tarafından bizzat kurulma zorunluluğu da bulunuyordu. Bu kararın ardından birçok aracı gümrükte takılan Hozon Neta, sadece yeni düzenlemeden önce Türkiye’ye sokabildiği 53 adet elektrikli otomobil için satış gösterdi.

ÇİN MENŞELİ MARKA SAYISI 10'A GERİLEDİ

Bakanlığın aldığı tüketicileri korumaya yönelik “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ” 29 Aralık itibarıyla yürürlüğe girmişti. Karar özetle, “Çin’den bir elektrikli araç markası buldum, bunu getirip Türkiye’de satarım” dönemini bitirdi. Bu kararın ardından finansal yapısı güçlü olmayan ve elektrikli araç dışında alternatif motorlu aracı bulunmayan Çinli markaların Türkiye’deki faaliyetlerinin zora girmesi bekleniyordu. Böylece karardan ilk etkilenen marka Hozon Neta oldu. Bu gelişmeler sonucunda, Türkiye otomotiv pazarındaki Çinli marka sayısı 10’a geriledi. Kağıthane’deki GRS Automobility showroom’u boşaltıldı.

SATIN ALANLAR NE YAPACAK?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, GRS Automobility şirketi 8 ayda yalnızca 53 adet Neta U otomobil satabildi veya bayileri üzerinden satış gösterdi. Yürürlükteki düzenlemeye göre, şirketin satışlarını durdursa dahi önümüzde 10 yıl boyunca müşterilerine yedek parça ve servis hizmeti verme zorunluluğu bulunuyor. Bu arada, hem Türkiye faaliyetleri hem de servisle ilgili soruları yöneltmek üzere aradığımız GRS Automobility yetkililerine ulaşamadık.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Ankara 15 Temmuz etkinliklerine göre "Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehitler anılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suikast girişiminin ardından avantaj Trump’a geçti! Uzmanlar doların güçlenmesini bekliyor - EkonomiUzmanlardan kritik dolar ve altın uyarısıEn düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ekonomi yönetiminin ısrarcı olduğu rakam - EkonomiEn düşük emekli maaşı ne kadar olacak?15 Temmuz dolar ve altın fiyatları… - Ekonomi15 Temmuz dolar ve altın fiyatları…Esnafa işsizlik maaşı - EkonomiEsnafa işsizlik maaşıBTC’de dikkat çeken yükseliş! Bitcoin’de yeni ralli başladı mı? - EkonomiBitcoin’de yeni ralli başladı mı?İş dünyası 15 Temmuz’un 8. yıl dönümünde yine tek ses: Hainlere en iyi cevabı üreterek verdik - Ekonomi"Hainlere en iyi cevabı üreterek verdik"
Sonraki Haber Yükleniyor...