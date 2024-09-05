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Denizden resmen fışkırıyor! Palamutun fiyatı sudan ucuz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Av yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçılar bol bol palamutla kıyaya dönmeye başladı. Palamuttaki bolluk fiyatlara da yansırken, tezgahlarda palamutun 3 tanesi 100 liraya satılmaya başlandı. 

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonunda balıkçıların yüzü palamut ile güldü. Geçen yıl ağlara takılmayan ancak bu yıl bol miktarda avlanan palamutun tanesi, sezonun ilk gününde 200 liraya kadar satıldı. Gün geçtikçe Karadeniz açıklarında daha çok avlanan palamut balığının 600-700 gramlık adedi 50 liraya satılırken, 300-350 gram palamut balığının 3 tanesi ise 100 liradan tezgahları süslüyor. Fiyatlar uygun olunca balıkçılarda da yoğunluk yaşanıyor.

Denizden resmen fışkırıyor! Palamutun fiyatı sudan ucuz - 1. Resim

"BU BOLLUK 2-3 YILDA BİR OLUYOR" 

Ordulu balıkçı Erdal Çamaş, bu yıl sezona hızlı başladıklarını söyledi. Temmuz ayında palamut balığı olacağı yönünde işaretler aldıklarını aktaran Çamaş, “Palamut kendini ne kadar erken gösterirse, sezonda o kadar bol oluyor. Bu sene Allah'ım palamut balığını denizlere verdi, bu bolluk 2-3 yılda bir oluyor. Vatandaşlar bol bol yiyecek. Sezona 200 liradan başladık, 50 liraya kadar düştük. Bu balığın devamının garantisi yok. Şu anda avcılık Perşembe ile Hopa ilçesi arasında. Palamut bol ise hamsi az olur. Şu anda en düşük gramaj 600 gram. Palamut balığının 300 gramlık olanlarının 3 tanesi ise 100 lira” dedi.

Denizden resmen fışkırıyor! Palamutun fiyatı sudan ucuz - 2. Resim

Palamut balığı satın vatandaşlar ise fiyatların uygun olduğunu, ilerleyen günlerde bu fiyatlara balık bulunmayacağını ve herkesin bol bol balık tüketmesi gerektiğini söylediler.

Denizden resmen fışkırıyor! Palamutun fiyatı sudan ucuz - 3. Resim

BALIK FİYATLARI 

Öte yandan tezgahlarda istavrit 100, mezgit 150, levrek 300, çipura 200, ve kefal balığı ise 100 liradan satılıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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