Deutche Bank'tan Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz tahmini! Yılın son 2 ayını işaret etti

Deutsche Bank, Türkiye'ye ilişkin faiz tahminini açıkladı. Merkez Bankası'nın kasım ayına kadar faizi yüzde 50'de sabit bırakacağını öngören Alman bankacılık devi, kasım ve aralık ayında 250'şer baz puanlık indirimle faizin yüzde 45'e düşürülmesini beklediklerini belirtti. Dev bankanın 2025 sonu faiz tahmini ise yüzde 25.

Deutschebank, Türkiye'ye ilişkin yeni marko notunu yayınladı. Deutsche Bank Ekonomist Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska imzasını taşıyan notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarına ilişkin tahminlere de yer verildi.

KASIMA KADAR FAİZDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Alman bankacılık devine göre Merkez Bankası kasım ayına kadar faizi yüzde 50'de sabit tutacak. Ancak kasım ve aralık aylarında peş peşe faiz hamleleri bekleniyor. Söz konusu notta "Yılın son iki ayında 250'şer baz puanlık indirimlerle 2024 yılı sonunda politika faizinin yüzde 45'e düşeceğini öngörüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Deutsche Bank'ın yeni raporunun tam metni şu şekilde:

"Merkez Bankası Temmuz ayı PPK toplantısını önümüzdeki hafta salı günü (23 Temmuz) gerçekleştirecek.

TCMB'nin üst üste dördüncü ayda da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit tutmasını bekliyoruz. Türkiye ekonomisi haziran ayında beklenenden daha iyi bir enflasyon rakamıyla dezenflasyon döngüsüne girerken, para politikasının gevşetilmesi için gerekli koşullar henüz oluşmadı. Aksine, TCMB'nin likidite sterilizasyonu araçları ve parasal koşullarda önleyici gevşemeyi önlemek için zorunlu karşılıklar üzerinden ücretlendirme oranlarını yükseltmek gibi diğer önlemler yoluyla ek sıkılaştırma önlemleri almasını bekliyoruz.

PPK açıklamasının içeriğine ilişkin olarak, TCMB'nin ek sıkılaştırma için kapıyı açık tutarak ileriye dönük yönlendirmesinde şahin eğilimini korumasını bekliyoruz. Ayrıca, sıkı duruşun hem enflasyonun ana eğiliminde hem de enflasyon beklentilerinde kalıcı bir düşüş sağlayacak kadar uzun süre korunacağı ifadesi de korunacaktır. Bunlar aynı zamanda TCMB Başkanı'nın önleyici gevşemeye ilişkin endişeleri ortadan kaldırmaya yönelik son mesajlarını güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, açıklamanın tonu enflasyondaki düşüş, enflasyon beklentilerindeki gerileme, iç talepteki yavaşlama ve net rezerv pozisyonundaki kayda değer iyileşme konusunda daha kendinden emin olabilir ve bu da politika yönlendirmesinde güvercin bir eğilim olarak görülmemelidir.

KASIM VE ARALIKTA PEŞ PEŞE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Baz senaryomuzda, TCMB'nin mevcut politikasını kasım ayında politika faizini düşürmeye başlayabileceği 4. çeyreğe kadar sürdürmesini öngörüyoruz. Yılın son iki ayında 250'şer baz puanlık indirimlerle 2024 yılı sonunda politika faizinin yüzde 45'e düşeceğini öngörüyoruz. TCMB'nin kararında, 4. çeyrekte enflasyonun ana eğilimindeki gevşemenin devam etmesi, enflasyon beklentilerinin çıpalanmayı sürdürmesi, iç talepteki yavaşlama ve KKM hesaplarında önemli bir çözülme etkili olacaktır.

2025 SONU FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 25

Bu faktörler TCMB'ye gevşeme döngüsünü başlatmak için gerekli koşulları sağlayacaktır. Enflasyondaki düşüşün devam etmesi ve tüketici enflasyonunun 2025 yılı sonunda yüzde 23 seviyelerine gerilemesi ile birlikte 2025 yılında kademeli ancak kalıcı bir gevşeme döngüsünün devam etmesini bekliyoruz. Politika faizi tahminimiz gelecek yılın sonunda yüzde 25'tir."