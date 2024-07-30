Dolar, FED’den gelecek işareti bekliyor!

Dolarda son dakika! 30 Temmuz 2024 dolar fiyatı 33,06 TL’den güne başlıyor. Fiyatlarda yatay görünüm devam ederken, gözler yarınki FED kararlarına çevrildi. Özellikle FED Başkanı Powell tarafından yapılacak açıklamalarda “faiz indirimi” politikasının geleceğine dair net yol haritası aranacak. Bugün dolarda 33,00 TL destek ve 33,12 TL direnç olarak takip ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda haftanın ikinci işlem günü başlarken, döviz kurlarında da yatay eğilim devam ediyor. Dünkü işlemlerde dolar 32,91 TL – 33,16 TL arasında dalgalandı. Kapanış ise 33,06 TL’den gerçekleşti. Piyasada yarınki FED kararları beklenirken; dolar, dünkü kapanışa yakın seyrediyor.

30 TEMMUZ 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 30 Temmuz 2024 dolar fiyatı 33,06 TL’den güne başlıyor. Döviz bürolarında ise dolar 32,96-33,06 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Bugün 33,00 TL ilk destek ve 33,12 TL ilk direnç olarak takip ediliyor. Bu arada Euro’da da ilk işlemler 35,80 TL seviyesine yakın gerçekleşiyor.

GÖZLER DIŞARIDA FED’DE

Doların küresel piyasalardaki seyri için gözler ABD Merkez Bankasına çevrildi. Yarın faizlerde indirim beklenmiyor. Ancak piyasa; FED Başkanı Powell’ın açıklamalarında, bu yıl kaç faiz indirimi yapılabileceği konusunda ipuçları arayacak. Piyasada bazı beklentiler, 3 faiz indirimine kadar yükselmişti.

‘ERKEN KUTLAMA’ UYARISI

FED, Mart 2022'de faiz oranlarını artırmaya başlamıştı. O tarihten itibaren piyasada 7 defa erken ve yüklü faiz indirimi beklentisi oluşmuştu. Piyasada bugün de gelecek 18 aylık süreçte FED’den 175 baz puanlık indirimi bekleniyor. Bazı analistler piyasanın tekrar aceleci davrandığı uyarısında bulunuyor.

REZERVLERDE GERİLEME

Bu arada geçen hafta TCMB’nin toplam rezervinde 5,9 milyar dolarlık gerileme yaşadığı hesaplanıyor. Son dönemde KKM hesaplarında gerileme, döviz mevduatlarında sınırlı artış ve tahvil-hisse tarafında hızlı yabancı işlemleri dikkat çekiyor. Rezervdeki düşüşün bu işlemlerden kaynaklandığı belirtiliyor.