Dolar haftaya nasıl başlıyor? İşte ilk fiyatlar… 

Dolarda son dakika! 19 Ağustos 2024 dolar fiyatı yeni haftaya sınırlı yükselişle 33,69 TL’den başlıyor. Yarınki PPK toplantısında da TCMB’nin faizi sabit tutması, sıkı para politikası vurgusunun öne çıkması ve TL’nin desteklenmesi bekleniyor. Haftanın ikinci yarısında ise ABD’de Jackson Hole toplantılarından gelecek açıklamalar izlenecek. Dolarda kısa vadede 33,66 TL destek ve 33,73 TL direnç olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalar, merkez bankalarından gelecek karar ve mesajların öne çıkacağı bir haftaya başladı. İçeride yarın TCMB’nin faiz kararı beklenirken, küresel tarafta da 22-24 Ağustos tarihleri arasında ABD’de düzenlenecek Jackson Hole Toplantıları dikkatle takip edilecek.

19 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 19 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,69 TL’den haftaya başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında fiyatlar 33,61-33,71 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Fiyatlarda cuma günü kapanışa göre %0,1 oranında sınırlı artış öne çıkıyor. Euro’da ise ilk işlemler 37,20 TL’den gerçekleşiyor.

DOLARDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Analistler; dolarda kısa vadede 33,66 TL’nin destek ve 33,73 TL’nin direnç olarak izlenmesi gerektiğini belirterek, “Son bir haftalık süreçte ise 33,55 TL üzerinde kalıcılık dikkat çekiyor. Sınırlı yükseliş sürse de TCMB’nin sıkı para politikası, TL için destekleyici olmaya devam ediyor” şeklinde konuşuyor.

TCMB NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK

TCMB’nin yarınki PPK toplantısında politika faiz oranını %50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Piyasalar, karar metninde “muhtemel bir faiz indirimine” yönelik işaretler arayacak. Ancak enflasyonda diri görünümün sürmesi sebebiyle, sıkı para politikası vurgusunun tekrar öne çıkabileceği belirtiliyor.

DİKKATLER FED BAŞKANINDA

Küresel tarafta ise gözler, eylülde FED’den gelecek faiz indirimi kararına çevrildi. Bu çerçevede merkez bankalarının yetkilileri, hükümet temsilcileri ve piyasa aktörlerinin bir araya geleceği Jackson Hole Toplantıları izlenecek. Özellikle FED Başkanı Powell’dan gelecek açıklamalar önemli olacak.

EYLÜLDE FED NE YAPACAK?

Son tahminlere göre FED’in eylülde “çeyrek puanlık faiz indirimine gitmesi” %73,5 ile daha yüksek olasılıkla fiyatlanıyor. Geçen hafta ABD’de perakende satışlarda artış ve işsizlik maaşı başvurularında gerileme dikkat çekmişti. Yılın tamamında ise FED’in 100 baz puanlık indirim yapabileceği belirtiliyor.