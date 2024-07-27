Dolar yıl sonunda kaç lira olacak? Dünyaca ünlü bankalar peş peşe tahminlerini açıkladı

Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu sinyaller gelmeye devam ederken, en çok merak edilen konulardan biri de kuru. Vatandaşlar, "Dolar düşecek mi?", "Dolar yıl sonunda kaç lira olur?" sorularına cevap ararken, dünyaca ünlü bankalar peş peşe tahminlerini açıkladı. şte HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas, CommerzBank, Morgan Stanley, Wells Fargo'nun yıl sonuna ilişkin dolar/TL tahminleri...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomide direksiyonun başına geçmesiyle, ilk öncelik enflasyonla mücadele oldu. Haziran ayı itibarıyla dezenflasyon sürecine girilirken, vatandaşın alım gücünün her geçen gün daha da artacağı vurgulanıyor. Vatandaşın enflasyonun ardından en çok merak ettiği konulardan biri de dolar kuru.

DÜNYACA ÜNLÜ BANKALARDAN DOLAR/TL TAHMİNLERİ

Doların yıl sonunda kaç lira olacağı araştırılırken, dünyaca ünlü dev bankalardan peş peşe Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeler geldi. İşte HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas, CommerzBank, Morgan Stanley, Wells Fargo'nun yıl sonuna ilişkin dolar/TL tahminleri:

HSBC

Britanya merkezli uluslararası banka HSBC, Merkez Bankası'ndan bu yıl faiz indirimi beklemiyor. Bankanın 2024 yıl sonu dolar kuru tahmini ise 36 TL olarak açıklandı.

COMMERZBANK

Almanya merkezli Commerzbank da dolar/TL tahminlerini açıklayanlardan. Dev bankanın yıl sonu tahmini 35 TL.

BNP PARIBAS

Paris merkezli BNP Paribas bankası bu hafta Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Raporda yıl sonu dolar tahmini 36 TL oldu.

Raporda, bankanın politika faiziyle ilgili öngörüleri de yer aldı. Buna göre Merkez Bankası, faiz indirimine 2024'ün 4'üncü çeyreğinden itibaren başlayacak. Bankaya göre yıl sonunda politika faizi yüzde 40'a kadar inebilir.

DEUTSCHE BANK

Alman bankacılık devi, yıl sonunda enflasyonun yüzde 40'a gerilemesini, doların ise 37 TL'ye yükselmesini beklediklerini duyurdu. Faize ilişkin de bir öngörüde bulunan dev banka, yıl sonuna kadar 500 baz puanlık indirim bekliyor.

MORGAN STANLEY

Moodys’in Türkiye’nin kredi notunu iki kademe birden artırmasını değerlendiren Morgan Stanley, "Yıl sonu için USDTRY tahminimiz 36 seviyesinde kalmaya devam etmekte olup, bu seviye ileriye dönük eğrinin ima ettiği seviyenin önemli ölçüde altındadır" açıklamasını yaptı.

WELLS FARGO

ABD'li dev banka Wells Fargo'nun Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 55-60 aralığında gerçekleşirken, dolar/TL paritesi için yıl sonu beklentileri ise 32,5 TL olarak açıklandı.