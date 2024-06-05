Dolardan da destek buldu! Altında 2500 TL sesleri yükseliyor

Altında son dakika! Hafta başında 2400 TL’nin altını gören gram altın fiyatı 5 Haziran’da 2450 TL’ye yakın seyrediyor. Dolarda yaşanan 50 kuruşluk artıştan pozitif etkilenen gram altında; 2450 TL üzeri haftalık kapanış halinde, tekrar 2500 TL’nin hedef olabileceği belirtiliyor. Yarın Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlayacak olması altın için pozitif görülürken; son açıklanan ABD verilerinin zayıf gelmesi, FED umutlarını da canlı tutuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL-Altın fiyatlarında haftalardır belli bir bant aralığında işlemler devam ediyor. Gram altın, yaklaşık iki aydır aşağıda 2380 TL ve yukarıda 2530 TL aralığında dalgalanıyor. Bugün söz konusu bandın ortalarında seyreden gram altın için, tekrar yukarı yönlü beklentiler yükseldi. Yarın Avrupa Merkez Bankasından beklenen faiz indirimi, ons ve gram altın için pozitif öngörüleri beslerken; ABD’de son ekonomik verilerin zayıf seyretmesi, FED’in faiz indirimi için de eylül umutlarını destekliyor.

5 HAZİRAN GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın 2450 TL’ye yakın seviyelerden güne başlıyor. Gramda hafta başından itibaren değer atışı, yaklaşık yüzde 2 olarak gerçekleşti. Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2440 – 2490 TL alım ve satım aralığında seyrederken; çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 55 TL, yarım altın 8 bin 105 TL ve tam altın da 16 bin 158 TL’den satılıyor.

5 HAZİRAN ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda ons altın 2340 dolara yakın seyrederken, dünkü kapanışa göre yüzde 0,50’lik prim dikkat çekiyor. Geçen hafta %4,60 seviyesinin üzerini test eden ABD 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 4,34’te bulunuyor. Dolar endeksi de 104,20’ye yakın, yatay seyrini sürdürüyor. Her iki göstergede doların küresel görünümünün kısa vadede “stabil” olduğuna işaret etti.

ABD’DE “SOĞUMA” SİNYALLERİ

ABD ekonomisine dair dün açıklanan veriler önemli sinyaller üretti. Nisanda ABD’de açık iş sayısı, 8 milyon 59 bin kişi olarak gerçekleşti. Beklenti, 8 milyon 370 bin kişi olarak belirlenmişti. Açık iş sayısında yaşanan gerileme istihdam piyasasında soğumaya işaret etti. Öte yandan geçen hafta ham petrol stoklarında 1,9 milyon varil düşüş beklenirken, 4 milyon varillik artış gerçekleşti. Bu veri de ekonomik aktivitede yavaşlama sinyali olarak algılandı. Her iki veri de “güvercin FED” beklentilerini destekledi.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Yakın dönemde ons altındaki hareketlere göre yönünü belirleyen gram altın, son 24 saatte dolarda gözlemlenen yaklaşık 50 kuruşluk artıştan pozitif etkilendi. Dolarda 32,50 TL ve ons altında 2320 dolar üzerinde kalıcılık halinde; gram altında 2400 TL desteğinin artık “taban” olabileceği belirtiliyor. 2450 TL’nin aşılması ve üzerinde haftalık kapanışların gerçekleşmesi durumunda da gramda, tekrar 2500 TL yolculuğunun başlayabileceği ifade ediliyor.