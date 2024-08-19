Dünyaca ünlü banka Citi'den heyecanlandıran tahmin! Tarih verdiler, ons altında 3 bin dolar sesleri 

Yükselişini sürdüren altın fiyatları için yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü banka Citi'nin analistleri, 2025 ortasında ons altının 3 bin dolara yükselebileceğini belirtti.

Küresel piyasalarda bu hafta gözler Jackson Hole'a çevrilirken Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantıda yapacağı konuşmanın faiz patikasına dair daha fazla ipucu vermesi beklentisiyle altın fiyatlarına dair tahminlerde yeni zirveler konuşuluyor.

Altının güvenli liman olarak çekiciliğine dikkat çeken BMI Baş Emtia Analisti Sabrin Chowdhury, 2024 için ‘altının birden fazla zirveye ulaşmasının beklendiği yıl’ ifadelerini kullandı.

2024'ün seçim yılı olmasına, Ukrayna'nın yakın zamanda Rusya'ya yeniden saldırmasına ve Ortadoğu'da artan gerilimlere atıfta bulunan Chowdhury "Altın belirsizlikten güç alıyor... ve belirsizlik zirvede" dedi.

ORTA DOĞUDAKİ GERİLİMLER VE FED'İN OLASI FAİZ HAMLELERİ

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin bu ayın başlarında Tahran'da öldürülmesinin ardından İran'ın misilleme sözü vermesiyle İsrail ve İran, doğrudan bir çatışmanın eşiğinde görünüyor. İsrail ordusunu yüksek alarma geçirdi ve ABD, müttefikinin savunmasını desteklemek için bölgeye güdümlü füze denizaltısı gönderdi.

Altın fiyatına yön veren bir diğer faktör ise Fed'in faiz indirimi patikası. Temmuz ayındaki Fed toplantısı, gelecek ay faiz indiriminin masada olduğuna dair yatırımcı güveninin artmasına neden olmuştu.

ONS ALTINDA TAHMİNLER

BMI analisti, "Fed muhtemelen gelecek ay faiz indirimine başladığında altının ons başına fiyatı 2 bin 700 dolara ulaşabilir" dedi.

Düşük faiz oranları, altın satın almanın fırsat maliyetini azaltarak, altınla rekabet eden Hazine tahvilleri gibi faiz getiren varlıklara kıyasla onu daha cazip hale getiriyor.

Citi analistleri ise bir notta, altın yatırımcı duyarlılığının üç ila altı aylık dönem için yükselişe hazır olduğunu belirtti. Banka, 2025 ortası itibarı ile ons başına 3 bin dolar tahmini verirken dördüncü çeyrekte değerli metalin ons başına fiyatının 2 bin 550 dolar seviyesine geri çekilmesini bekliyor.