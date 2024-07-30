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Ekonomik güven endeksi açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre endeks yüzde 1,5 azalarak 94,4 değerine geriledi. 

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 95,8 iken, Temmuz ayında %1,5 oranında azalarak 94,4 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi %3,1 oranında azalarak 75,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,8 oranında azalarak 98,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,1 oranında azalarak 114,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,5 oranında azalarak 107,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,9 oranında azalarak 87,1 değerini aldı.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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