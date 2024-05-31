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Haberler > Ekonomi > Emekliye şehirlerarası yolcu otobüslerinde yüzde 20 indirim

Emekliye şehirlerarası yolcu otobüslerinde yüzde 20 indirim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emekliye şehirlerarası yolcu otobüslerinde yüzde 20 indirim
Şehirlerarası Otobüsler, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı öncesi emeklilere şehirlerarası yolcu otobüslerinde indirim dönemi başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2024 sonuna kadar emeklilere bilet satışında yüzde 20 indirim uygulanacak. 

Emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek için adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda şehirlerarası otobüslerde emeklilere özel indirim geldi. 

EMEKLİYE YÜZDE 20 İNDİRİM

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeye göre, emeklilere şehirlerarası otobüslerde yüzde 20 indirim uygulanacak. 2024 yıl sonuna kadar uygulanacak indirimden emekli olduğunu bilgi ve belgeyle beyan ve ispat edenler yararlanacak. 

Bu hükme uymayan karayolu taşımacılığı B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerine, her bir ihlal için 5 uyarma verilecek.

EMEKLİYE KAMU KURUMLARINDA YÜZDE 15 İNDİRİM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 17 Mayıs'ta "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, emeklilerin tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanacaklarını duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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