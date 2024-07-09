En düşük emekli kaç lira olacak? Rakam ortaya çıktı, işte milyonları bekleyen zamlı maaş

Enflasyon rakamlarına göre emekliye yüzde 24.73 zam yapılacak. Ancak bu orana göre kök maaşı 8 bin TL ve altında olanlara hiç zam yapılmıyor. Bunun üzerine harekete geçen hükümet, en düşük emekli maaşının artırılacağını duyurdu. Kulis bilgilerine göre en düşük emekli maaşını 12 bin - 12 bin 500 TL gibi rakama geleceği konuşuluyor.

6 aylık enflasyon rakamlarıyla memur ve emekli zammı da belli oldu. Buna göre memurlara 19,31, emeklilere ise yüzde 24,73 zam çıktı. Ancak emeklinin yüzde 24,73'lük zammı yaklaşık 4 milyon emekli için sıfır zam tehlikesini ortaya çıkardı. Bu gelişme sonrası hükümet milyonlar için beklenen adımı atacağını duyurdu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTIYOR

Emekli zammı kök maaşa göre yapıldığı için kök maaşı 8 bin TL ve altında olanlar hiç zam alamayacaktı. Bunun üzerine hükümet 10 bin TL olan en düşük emekli maaşını artırma kararı aldı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK MESAJI VERDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “Emekli konusuyla ilgili bir çalışma var. Çalışma devam ediyor, bir karar verilmiş değil, bugün yarın da devam edecek ama bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Bir zaman veremeyiz şu anda. OVP'nin korunması esas olmak üzere her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu gelişme sonrası milyonlar en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Kulis bilgilerine göre en düşük emekli maaşını 12 bin - 12 bin 500 TL gibi rakama geleceği konuşuluyor. Net kararın ise bu hafta içinde duyurulması bekleniyor.