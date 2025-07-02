Esnek tatil, dev cezalar, dijital bildirim... Torba Kanunla iş hayatında yeni dönem yolda

Meclise sunulan Torba Kanun teklifiyle çalışma hayatında köklü değişiklikler geliyor. İşçiye e-posta ile bildirim devri başlarken, turizm çalışanlarına hafta tatilinde esneklik tanınıyor. Özel istihdam bürolarına bildirim yapmayanlara 272 bin TL’ye varan para cezaları kesilecek. Yurt dışındaki başvurular kolaylaşacak, SGK’ya yeni yetkiler verilecek. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş yazdı...

Çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeler içeren ve kamuoyunda "Torba Kanun" olarak anılan 22 maddelik kanun teklifi, Meclis gündemine geldi. “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlığıyla TBMM’ye sunulan düzenleme; dijitalleşmeden haftalık izin uygulamalarına, sosyal güvenlikten idari para cezalarına kadar pek çok alanda çalışma yaşamını doğrudan etkileyecek değişiklikler içeriyor.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, teklifin detaylarını bugünkü köşesinde yazdı.

Karakaş'ın yazısına göre, yeni kanun teklifiyle şu değişikliklerin hayata geçmesi bekleniyor:

İş gücü piyasasında etkinliğin artırılması, açık işlerin şeffaf ve merkezî bir sistem üzerinden izlenmesi, işveren ile iş arayanın daha etkin şekilde eşleştirilmesi ve idarelerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşların sosyal güvenliğe dair işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik önemli adımlar atılıyor.

O İŞÇİLER İÇİN ESNEK TATİL

Kanundaki en dikkat çekici maddelerden biri, iş yerlerindeki haftalık izin uygulamasında esneklik sağlayan yeni düzenleme oldu. Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan işçiler, yazılı talepleri ve onayları doğrultusunda hafta tatillerini 10 günlük süre içinde birleştirerek kullanabilecek.

📌Bu durumda, 45 saatlik çalışma süresinin tamamlandığı gün hafta tatiline hak kazanan işçinin hak kazandığı hafta tatilini yazılı talebi veya onayı ile tatile hak kazandığı günü takip eden dört gün içerisinde (10+1) kullanması mümkün hâle geliyor.

Bu düzenleme, turizm sezonundaki yoğunluk göz önüne alınarak hem işverene hem de çalışana daha verimli bir çalışma ve dinlenme düzeni sunmayı amaçlıyor.

Bir diğer çarpıcı değişiklik ise iş hukukunda dijital bildirim döneminin başlaması. Teklifle, fesih bildirimleri hariç olmak üzere işçiye yapılacak yazılı bildirimlerin, kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla yapılabilmesinin önü açılıyor. Bu sayede hem dijitalleşme hedefleri desteklenecek hem de işverenlerin belge düzenleme ve saklama yükümlülükleri dijital ortama taşınarak önemli ölçüde maliyet ve zaman tasarrufu sağlanacak.

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA PARA CEZASI

Teklif, özel istihdam bürolarına yönelik ciddi yaptırımlar da getiriyor. Açık iş ilanları ve işe yerleştirilen kişilerle ilgili verileri Türkiye İş Kurumu’na zamanında bildirmeyen özel istihdam bürolarına, ilk aşamada 136 bin TL, tekrar halinde ise 272 bin TL’ye varan idari para cezaları uygulanacak. Bu düzenlemelerin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

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Ayrıca teklif kapsamında, yurt dışından sosyal güvenlik başvurularının müşavirlik veya ataşelikler aracılığıyla alınmasına imkân tanınırken, SGK’ya da yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı işlemlerine yönelik usul ve esasları belirleme yetkisi veriliyor. Geçici ve özel uzmanlık gerektiren görevlerde ise yabancı ya da yerli danışmanlardan istisna sözleşmesiyle hizmet alınabilecek.

Türkiye'nin dijitalleşme, iş gücü mobilitesi ve sosyal güvenlik reformu alanlarında ilerleme kaydetmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen bu "Torba Kanun" teklifi, hem çalışanlar hem işverenler hem de kamu kurumları açısından yeni bir dönemin habercisi niteliğinde...