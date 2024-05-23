ETF onayı çıkacak mı? Ethereum için nefesler tutuldu

Kripto para piyasalarında son dakika! 23 Mayıs Bitcoin fiyatı 69 bin 500 dolar ve Ethereum fiyatı 3780 dolara yakın seviyelerden güne başlarken; gözler ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna çevrildi. Bugün Ethereum ETF’leri için izin başvurusu neticelenecek. Onay çıkması halinde ETH fiyatının 4000-4400 dolar bandına kadar yükselebileceği ve BTC’de de tarihi zirveye doğru ivmelenme yaşanabileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- ABD’de Ethereum ETF’lerine onay için beklenen karar, bugün açıklanacak. Bu hafta başına kadar, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından “onay gelmeyeceği” yönünde tahminler ağırlık kazanmıştı. Ancak son günlerde bazı yabancı analistlerin “Ethereum ETF’lerine izin çıkacağı” yönündeki sosyal medya paylaşımları, piyasaları hareketlendirdi. Bu hafta ciddi yükselişler dikkat çekerken, fiyatlarda kısa vadeli zirve seviyelere yakınlık devam ediyor.

23 MAYIS BTC VE ETH KAÇ DOLAR?

Bitcoin bugün sabah saatlerinde 69 bin 500 dolara yakın seyrederken, bu hafta görülen 71 bin 300 dolar zirvesine göre, yüzde 2,5’lik bir gerileme öne çıkıyor.

Ethereum’da ise işlemler 3780 dolar seviyelerinden gerçekleşiyor. ETH, bu hafta 3835 dolarla zirve yaptı ve bugünkü fiyatlar, zirve seviyenin hemen altında bulunuyor.

ETF ONAYI ÇIKARSA NE OLUR?

Ethereum için ETF onayının çıkması, ABD’de, borsada işlem gören fonlar kanalıyla da para girişinin önünü açacak. Resmi otorite SEC tarafından verilen onay, tıpkı Bitcoin’de olduğu gibi Ethereum için de önemli bir güvence olacak. Böylece emeklilik fonlarından uzun vadeli şirket ve bireysel yatırımcı fonlarına kadar, Ethereum artık çok daha fazla bir kitlenin ilgi ve yatırım alanına girebilecek.

BTC’DE NE OLMUŞTU?

Bu yıl ocak ayında ABD’de ETF’lere (borsada işlem göre fonlara), Bitcoin alabilme izninin çıkması, BTC’ye 3 ay içinde bu kanaldan 10 milyar doların üzerinde para girişine sebep olmuştu. Hızla yükselişe geçen Bitcoin, mart ayında 73 bin 800 dolarla zirve yapmıştı.

ETF ONAYI ÇIKMAZSA NE OLUR?

Bugün SEC’in, Ethereum için “ret” kararı alması halinde piyasada kâr satışlarının yaşanabileceği uyarıları yapılıyor. Ancak yatırım fonlarının bu kararı mahkemeye taşıyarak, süreci tekrar canlandırabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla yaşanabilecek kâr satışlarının da sınırlı kalabileceği belirtiliyor.