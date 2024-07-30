Fiyatlar 2 haftanın dibine yakın! Altın neden yükselmiyor? İşte 3 sebep…

Altında son dakika! 30 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2535 TL ve ons altın fiyatı 2385 dolardan güne başlıyor. FED toplantısı öncesi ‘bekle-gör’ eğilimi, dolar endeksinde yaşanan yükseliş ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönme riskinin azalması; altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Gram altında kısa vadede 2520 TL destek ve 2550 TL direnç olarak takip ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL-Altın fiyatları iki hafta önce gördüğü rekor seviyelerin ardından yaklaşık %4 geriledi. Ardından fiyatlarda belli desteklerde tutunma gerçekleşti. Ancak kayda değer bir yükseliş de başlamadı. Bu süreçte ons altında 2350 dolar ve gram altında 2500 TL üzerinde bekleyiş devam ediyor.

30 TEMMUZ 2024 ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 30 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2535 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2545-2585 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın 4 bin 220 TL, yarım altın 8 bin 435 TŞ ve tam altın da 16 bin 820 TL’den satılıyor. Ons altında işlemler 2385 dolara yakın seyrini sürdürüyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Gram altın için kısa vadede 2520 TL destek ve 2550 TL direnç olarak öne çıkıyor. Ons altında ise 2400 dolar seviyesi, son 4 işlem gününde direnç olarak kendini gösteriyor. Aşağıda ise 2370 dolar ilk destek olarak gösteriliyor. Ons ve gram altın, son düşüşte gördükleri dip seviyenin %1 üzerinde konumlanıyor.

FED ÖNCESİ TEMKİNLİ BEKLEYİŞ

Altın fiyatlarında, yarınki faiz kararının ardından FED Başkanı Powell tarafından yapılacak açıklamalar izlenecek. Bazı görüşler, bu yıl 3 faiz indirimi beklentilerini “aşırı iyimser” bulurken, erken bir kutlama riskine dikkat ekiyor. Bu konuda Powell’dan gelecek mesajlar altın fiyatları için de belirleyici olacak.

DOLAR ENDEKSİ DE YÜKSELİŞTE

Altın fiyatlarına bu hafta fren yaptıran bir başka gelime de dolar endeksinde (DXY) yaşanan yükseliş… Haftaya 104,15 sınırından başlayan DXY, dün 104,75’e kadar yükseldi. Bugünkü de DXY 104,60’a yakın seyrediyor. ABD tahvil getirileri daha sakin seyrederken, DXY’de güçlenme, altın fiyatlarını baskıladı.

JEOPOLİTİK RİSKLER BÜYÜMEDİ

Hafta başında gözler bir yandan Orta Doğu’daki jeopolitik risklere çevrildi. Golan Tepelerine düzenlenen saldırının ardından, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan gerilimin sıcak çatışmaya dönme riski, ABD’nin de araya girmesiyle önlendi. Risklerin azalması altın fiyatlarında da sakin seyri destekledi.