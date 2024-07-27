Fransız şirketten Türkiye hamlesi! Groupe Atlantic, Eneko'ya ortak oluyor

Fransa'nın en önemli iklimlendirme şirketlerinden Groupe Atlantic, İzmirli Eneko'ya ortak oluyor. Anlaşma sağlanır ve resmi onay gelirse Fransız şirket, Enoka'nın yüzde 50'sine sahip olacak.

Fransız Groupe Atlantinc, Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir adım atıyor. Atlantic, İzmirli iklimlendirme şirketi Eneko'ya ortak olmak için girişimlere başladı. Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, anlaşma sağlanır ve resmi onaylar verilirse, Fransız Atlantic, Türk şirketi Eneko Havalandırma ve Isı Ekonomi Sistem Teknolojileri şirketinin yüzde 50’lik payını bünyesine katacak. Fransız devi, bu alımı da Atlantic Societe Française de Developpement Thermique SA adlı birimi tarafından gerçekleştirecek.

İZMİR'DE ÜRETİM YAPIYOR

2004 yılında İzmir-Çiğli’de kurulan ve yine aynı bölgede üretim gerçekleştiren Eneko, adını verimli kullanımı sembolize eden Enerji Ekonomisi ifadesinin ilk harflerinden alıyor. 2004- 2009 yılları arasında ısı geri kazanımlı cihazlar ve ısı geri kazanımlı klima santralleri üreterek başlayan şirket, 2009 yılından sonra ise klima santrali üretimine ağırlık verdi. Bu alanda ihracata odaklanan şirket, şu anda üretiminin yüzde 50’sini yurtdışına satıyor. İhracatta ise ana Pazar Avrupa Birliği ülkeleri.

31 FABRİKASI, 13 BİN ÇALIŞANI VAR

Groupe Atlantic, şirket satın almalarıyla büyüyen bir şirket. 1973 yılında Guillot’yu, 1986 yılında Thermor & Sauter’i, 1989 yılında Pasific’i, 1993 yılında Elge ‘yi alan şirket, yurtdışında ise bu listeye ilk olarak İsviçreli Ygnis’i ekledi. 2004 yılında Mısır’a, 2006 yılında Ukrayna’ya, 2007 yılında Türkiye’ye adım atan şirket, Almanya’dan Tayland’a, İngiltere’den Meksika’ya, İtalya’dan Gürcistan’a, 10 farklı ülkede 31 tesise sahip. Bu fabrikalarda ise 13 bin kişiye istihdam sağlayan Fransız şirketinin cirosu ise 3.2 milyar Euro.

TÜRKİYE'DE İLK AÇILIMINI 2016'DA YAPTI

Türkiye’deki ilk büyük açılımını 2016 yılında yapan şirketin portföyüne Erensan’ı ekledi. Erensan, Fransız Atlantic’ten da daha köklü bir şirket. 1966 yılında kurulan Erensan, konut ve endüstriyel kazan üretimi yapıyor. Yozgat’taki Organize Sanayi Bölgesi’nde 50 bin metrekarelik alana kurulu fabrikada sıcak su, kızgın su, buhar, kızgın yağ ve atık ısı kazanları, buhar jeneratörleri, ısı eşanjörleri, ekonomizerler, bacalar ve basınçlı kaplar üreten ve 350 kişiye istihdam sağlayan Erensan, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya’da başta olmak üzere Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’daki 70 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.