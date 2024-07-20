Hesaplarda dikkat çeken gelişmeler! KKM’den çıkan para nereye gidiyor?

2024 yılına 89 milyar dolardan başlayan KKM hesapları, geçen hafta 58,75 milyar dolara kadar düştü. Toplam mevduatlarda TL’nin ağırlığı %52,2’ye yükseldi. Şirketlere sunulan vergi avantajının sonlanması KKM’deki çözülmeyi hızlandırdı. Ancak önceki hafta ‘kurumsal’ların döviz hesaplarında 1 milyar dolara yakın artış dikkat çekti. Bazı şirketlerin, ticari işlemlerde ihtiyaç sebebiyle TL yerine dolara geçiş yaptığı belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kur Korumalı Mevduat hesaplarında şirketlere sunulan vergi avantajı, temmuz ile birlikte kaldırılmıştı. Böylece KKM dahilindeki kurumsal hesaplarda da çözülmenin hızlanması amaçlandı. Son rakamlar, ekonomi yönetimi tarafından hedeflendiği gibi KKM’deki çözülmenin hızlandığını gösteriyor. Ancak döviz hesaplarında dikkat çeken hareketler yaşanıyor.

KKM’DE REKOR ÇÖZÜLME

BDDK tarafından açıklanan son verilere göre; 12 Temmuz ile biten haftada KKM hesapları 1 trilyon 991 milyar TL'den 1 trilyon 942 milyar TL sınırına geriledi. Bir haftada 49 milyar liralık düşüş, KKM’de en yüksek haftalık çıkışlardan biri olarak kayıtlara geçti. Böylece dolar bazında KKM hesapları 58,75 milyar dolara kadar çekildi. Söz konusu rakam yıl başında 89 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

DÖVİZ HESAPLARINDA SON DURUM

Öte yandan döviz tevdiat hesaplarında (DTH) da önemli gelişmeler gözlemleniyor. 21 Haziran sonrası dört haftalık süreçte ilk defa 12 Temmuz ile biten haftada DTH’larda yükseliş yaşandı. TCMB tarafından açıklanan verilere göre önceki hafta döviz hesaplarında 1 milyar 187,50 milyon dolarlık artış gerçekleşti. Bu artışın 945 milyar dolarının, kurumsal hesaplarda yaşanması gözlerden kaçmadı.

ŞİRKETLER NEDEN DÖVİZE GEÇİYOR?

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; KKM’de yaşanan çözülmenin önemli bir kısmı TL’ye geçiyor. Rakamlar da TL mevduatın payının, toplam içinde yüzde 52,2’ye yükseldiğini gösteriyor. Ancak ticari işlemlerden dolayı KKM’deki bazı kurumsal hesapların dövize geçiş yaptığı belirtiliyor.

BİREYSEL KKM HESAPLARINA VERGİ

Temmuz ayında KKM’de, şirketlere vergi avantajının sonlandırılmasının yanı sıra asgari faiz oranı da %35’e düşürülmüştü. Ağustosla birlikte ise bireylerin KKM hesaplarında stopaj uygulaması başlayacak. Böylece KKM’deki gerilemenin hızlanması bekleniyor.

TEMMUZ 2024 DOLAR KAÇ TL?

Bu arada döviz fiyatlarında yaşananlara bakıldığında, son bir haftalık süreçte doların 33,00 TL üzerinde yeni bir yer edinmeye başladığı dikkat çekiyor. Ancak aynı süreçte fiyatlarda 33,10 TL seviyesi de direnç olarak öne çıkıyor.