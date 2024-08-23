HGS borcu olanlar dikkat... Dolandırıcıların yeni yöntemi belli oldu!

Dolandırıcılar, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS)'ye borcu olan vatandaşların telefonlarına sahte mesajlar gönderiyor. Uzmanlar son günlerde artış gösteren yöntem için vatandaşları uyarıyor. Dolandırıcılar HGS borçlarına nasıl ulaşıyor? İşte tüm detaylar...

Son dönemlerde siber korsanlar, üst düzey yöneticiler ve şirketlerde görev yapan kişilere karşı oltalama (phishing) yöntemini kullanarak veri hırsızlığı yapıyor. Farklı yöntemlerle kişisel verileri hedef alarak, bu verilerle sahte işlemler gerçekleştiren saldırganlar, gizli bilgileri çalmak için sahte e-posta, SMS veya web siteleri aracılığıyla dolandırıcılık yapıyor.

PHİSHİNG (OLTALAMA) NEDİR?

Phishing, yani oltalama, siber korsanların sahte doğrulama işlemleriyle kişisel bilgilerinizi ele geçirdiği bir dolandırıcılık yöntemidir. Genellikle sahte e-posta ve web siteleri ile kullanıcıları kandırarak bilgilerini çalan saldırganlar, bu yöntemle banka hesapları, kimlik bilgileri ve diğer hassas verileri ele geçirebilir.

SİBER KORSANLARIN EN YENİ YÖNTEMİ: SAHTE HGS BORCU SMS'LERİ

Son haftalarda siber korsanlar, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) borcu olduğunu iddia eden sahte SMS'ler göndererek kullanıcıları kandırmaya çalışıyor. Bu SMS'ler, kullanıcılardan sahte bir web sitesine yönlendirilerek kişisel bilgilerini girmelerini istiyor. Bu tarz mesajlar, gerçek bir ödeme uyarısı gibi görünebilir, ancak aslında tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır.

SİBER KORSANLARDAN NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, bu tür oltalama saldırılarından korunmak için aşağıdaki önerileri sunuyor:

“Örneğin, bir sitedeki kullanıcı verileri sızdırıldığında, korsanlar bu verileri kullanarak dolandırıcılık yapabiliyor. Hatta sanal ortamda bu verileri satabiliyorlar. Kişisel verilerin güvenliği konusunda dikkatli olmazsak, bilgilerin korsanların eline geçmesi çok basit. Bu nedenle, her türlü kişisel bilgimizi güvenli ortamlarda saklamalı ve bu bilgilere erişim izni verirken çok dikkatli olmalıyız.” dedi.

“Ayrıca, bu tür siteler genellikle zararlı yazılımlar içerir ve siteye giriş yaptığınız anda cihazınıza virüs bulaşabilir” diyen Prof. Dr. Kırık, “Virüsler bilgisayarınıza veya telefonunuza zarar verebilir, kişisel dosyalarınızı ele geçirebilir veya sisteminizi kilitleyebilir. Bankacılık işlemlerinde de zarara yol açabilecek siber saldırılar mümkündür; kredi kartı veya banka hesabınızdan izinsiz para çekilebilir” ifadelerini kullandı.

Google ve tarayıcıların güvenlik uyarılarına dikkat edilmeli ve sitelerin güvenlik protokollerinin tamamlanması gerekiyor. Güvenlik protokolleri tam olmayan siteler, tarayıcı tarafından uyarılıyor ve siteye giriş engelleniyor. Önemli işlemleri gerçekleştirmek için, resmi web sitelerinin yasal ödeme yöntemlerini kullanan siteleri tercih etmenin daha önemli olduğunu uzmanlar belirtiyor.