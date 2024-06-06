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Haberler > Ekonomi > Kilosu 100 TL'den satılan kasa kasa çileği çöpe döktü

Kilosu 100 TL'den satılan kasa kasa çileği çöpe döktü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir pazarcı yaptığıyla büyük tepki çekti. Kilosu 100 TL olan çilekleri satamayan esnaf, kasa kasa çileği vatandaşa dağıtmak yerine çöpe döktü. Yaşanan durum fiyatların neden düşmediğini gözler önüne serdi. 

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde kurulan pazarda çileklerini satamayan bir pazarcı, duruma sinirlendi. Kalan çilekleri vatandaşlara dağıtmak yerine çöp konteynerine döküp israf eden pazarcıyı gören vatandaşlar o anları kayda aldı.

TEPKİ YAĞDI 

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı. Kilosu halen 100 ile 80 TL arasında değişen çileğin kasa kasa çöpe dökülmesi fiyatların neden düşmediğinin de göstergesi oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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