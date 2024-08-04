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Kilosu 80 liraya kadar çıktı! Zam şampiyonu limonun fiyatını düşürecek hasat başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kilosu 80 liraya kadar çıktı! Zam şampiyonu limonun fiyatını düşürecek hasat başladı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zam şampiyonu limonun kilogram fiyatı market ve pazarlarda 80 liraya kadar çıktı. Vatandaşlar artan fiyatlardan şikayet ederken, beklenen haber Adana'dan geldi. Fiyatları düşürecek mayer cinci limonun hasadı erken başladı. Bahçede kilosu 10-13 liraya satılan mayer cinsi limon halde ise 20-25 liradan alıcı buluyor. 

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da mayer cinsi limonun hasadı başladı. Hava sıcaklığı nedeniyle hasadı yaklaşık 3 hafta önce başlayan ve kent genelinde 230 bin dönüm alanda üretimi yapılan limondan 641 bin ton rekolte hedefleniyor.

Kilosu 80 liraya kadar çıktı! Zam şampiyonu limonun fiyatını düşürecek hasat başladı - 1. Resim

KESİM TARİHİ BELİRLENMEDİ

Öte yandan limonun resmi kesim tarihinin ise ‘Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu' tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması, şuanda kesilen limonlara pahalılığın önüne geçilmesi için göz yumulduğu öğrenildi.

Mayer cinsi limonun fiyatı bahçede 10-13 lira arasında, halde ise 20-25 lira arasında alıcı buluyor.

Kilosu 80 liraya kadar çıktı! Zam şampiyonu limonun fiyatını düşürecek hasat başladı - 2. Resim

"SICAK HAVA HASADI ERKENE ÇEKTİ

Hasat sırasında gazetecilere konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bu yıl havaların çok sıcak ve nemli gitmesinden dolayı hasat erken başladı. Şuan limonun suyu var ama biraz daha beklersek limonda su daha da bollaşacak. Eski yatak limonun şuanda halde kilogram fiyatı 50-55 lira ama bu mayer cinsi limon bahçede 10-13, halde 20-25 lira arasında. 1 hafta sonra yatak limonlar bitecek ve bu mayer cinsi limon piyasada kalacak” dedi.

Kilosu 80 liraya kadar çıktı! Zam şampiyonu limonun fiyatını düşürecek hasat başladı - 3. Resim

"641 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR"

Adana genelinde 230 bin dönüm alanda limon dikimi olduğunu söyleyen Doğan, “Adana'da bu sene 641 bin ton limon rekoltesi bekliyoruz. Geçen seneye oranla rekoltede yüzde 30 düşüş var. Bunun da en büyük nedeni hem sıcak hava hem de geçen sene para etmeyen limon ağaçları söküldü. Ancak bu rekolteyle de hem yurt içine hem de yurt dışına yetecek limonumuz var. Şuanda alıcı da satıcı da memnun” ifadelerini kullandı.

280 dönüm alanda limon üretimi yapan çiftçi Metin Televi ise fiyatlardan memnun olduklarını, verimin de dönüm başına 5-6 ton limon beklediklerini söyledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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