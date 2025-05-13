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Haberler > Ekonomi > Kurban kesecekler dikkat! Büyükbaş hayvanlar pazara indi, işte başlangıç fiyatı

Kurban kesecekler dikkat! Büyükbaş hayvanlar pazara indi, işte başlangıç fiyatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'ün Eflani ilçesinde kurbanlıklar pazara inmeye başladı. Hayvanlarının büyük kısmının satıldığını belirten besiciler, "Fiyatlar da bu yıl uygun. 75 bin liradan başlıyor." dedi. 

Eflani Belediyesi'nce yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe merkezinde kurban pazarı kuruldu. Pazarda kurbanlıklar görücüye çıkarken, besiciler ise ürünlerinin büyük kısmını eritti. Büyük ve küçükbaş hayvanların yer aldığı pazarda, vatandaşlar uygun fiyata sıkı pazarlık yaparak kurbanlıklarını almaya başladı.

Kurban kesecekler dikkat! Büyükbaş hayvanlar pazara indi, işte başlangıç fiyatı - 1. Resim

"FİYATLAR 75 BİN LİRADAN BAŞLIYOR" 

Besicilik yapan Suat Aslan, kurbanlıklarının yüzde 80'ni sattıklarını söyleyerek, "Bizler kurbana kadar gerekirse hayvanlara bakıyoruz. Kurban almak için gelen herkese yardımcı oluyoruz. Fiyatlar da bu yıl uygun. 75 bin liradan başlıyor. Hayvanlar doğal olarak bakıyoruz, küspe veriyoruz" dedi.

Kurban kesecekler dikkat! Büyükbaş hayvanlar pazara indi, işte başlangıç fiyatı - 2. Resim

Diğer yandan belediye görevlileri, vatandaşların bayram sürecini huzur içinde geçirmesi için sahada tam kadro çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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