Mercedes-Benz’den Eylül’e özel fırsatlar!

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Eylül ayına özel yeni otomobil alımlarında geçerli finansman seçeneklerini daha avantajlı olacak şekilde güncelledi.

GLC 180 modelinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde Eylül ayında kurumsal müşteriler 3.250.000 TL’ye kadar krediye 36 ay vadede %3,70 faiz fırsatı ile araçlarını alabiliyor.

E180 sedan modellerinde kurumsal müşteriler,Mercedes-Benz Kasko tercih etmeleri halinde, Eylül ayında 4.150.000 TL’ye kadar krediye36 ay vadede %3,75 faiz fırsatından yararlanabiliyor.

MERCEDES-BENZ HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMPANYALARI

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sunduğu esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle Vito sahibi olmak da kolaylaşıyor.

Vito, kendi sınıfına göre ilk satın alma maliyetinin düşüklüğü, sahip olduğu yüksek kalite standartları, ekonomik yakıt kullanımı, artırılan güvenlik donanımları gibi birçok farklı avantaja sahip. Farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı olan Vito sahibi olmak için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 4x4 çekiş tipindeki araçlarda500.000 TL kredi için 5 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanılabiliyor.

%3,29 faiz oranı, Vito 4x4 çekiş tipli modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 1.000.000 TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede geçerli.

Sprinter, far ve yağmur sensörü, rüzgâr savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile farklılaşıyor. Satın alımlarda Mercedes-Benz Kasko tercih edildiğinde 500.000 TL kredi için 5 ay vade ve %0 faiz avantajı sunuluyor.

%2,89 faiz oranı, Sprinter Tüm modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 1.000.000 TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede geçerli.

Mercedes-Benz Certified araçlar da çok avantajlı fiyatlarla tüm ticari işletmeleri ve ticari araç almak isteyenleri bekliyor. Mercedes-Benz Kasko’ya özel 600.000 TL kredi için, 5 ay vade ve %0 faizli kredi imkânı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in kampanyası dahilinde uygulanacak kredi tutarları sadece kurumsal müşterilere özel tanımlanıyor.

Kampanya 30.09.2024’e kadar geçerli olup Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir. Kredi, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş., kredi başvuru ve değerlendirme sürecinde söz ve sorumluluk sahibi değildir. Aynı dönem içerisinde iki kampanya aynı anda kullanılamaz. Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş., kampanya içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.