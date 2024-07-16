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Merkezi yönetim bütçesi 2024'ün ilk 6 ayında 747 milyar TL açık verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkezi yönetim bütçesi 2024&#039;ün ilk 6 ayında 747 milyar TL açık verdi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkezi yönetim bütçesi haziranda 275,3 milyar lira açık verirken, yılın ilk 6 ayındaki bütçe açığı 747 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran ayı bütçe dengesi sonuçlarını paylaştı. Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 120,4 artarak 591 milyar 218 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 77,6 artışla 866 milyar 498 milyon liraya ulaştı.

6 AYLIK BÜTÇE GELİR GİDERLERİ 

Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,8 yükselerek 3 trilyon 831 milyar 365 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 93,7 artarak 4 trilyon 578 milyar 549 milyon lira oldu.

BÜTÇE AÇIĞI NE KADAR? 

Merkezi yönetim bütçesi haziran 275 milyar 280 milyon lira, ocak-haziran döneminde ise 747 milyar 183 milyon lira açık verdi.

FAİZ DIŞI BÜTÇE AÇIĞI

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 767,2 milyar TL ve faiz dışı açık ise 176 milyar TL oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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