Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik ücreti açıklaması

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bedelli askerlik ücreti 35 bin 261 TL artarak 217 bin 870 TL olurken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2024 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacaktır." denildi.

TÜİK'in dün açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birçok kalemde artış oldu. Bunlardan biri de bedelli askerlik ücreti oldu. Herkes bedelli askerliğin ne kadar olduğunu araştırmaya başlarken, yapılan zam miktarı da hesaplandı.

BEDELLİ ASKERLİĞE 35 BİN TL ZAM

Ocakta 182 bin 609 lira olan bedelli askerlik ücreti, 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 35 bin 261 TL zamlandı. Böylece yeni bedelli askerlik ücreti 217 bin 870 TL oldu.

MSB'DEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, bedelli askerlik ücretleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tuğamiral Aktürk, bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını hatırlatarak, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2024 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacaktır." dedi.