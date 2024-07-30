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Haberler > Ekonomi > Milyonları ilgilendiriyor! MTV ve gelir vergisi ikinci taksit ödeme süreleri yarın sona eriyor

Milyonları ilgilendiriyor! MTV ve gelir vergisi ikinci taksit ödeme süreleri yarın sona eriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2023'te elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme sürelerinde sona gelinde. Her iki verginin ödeme süresi yarın sona erecek. 

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme detaylarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, 2024 yılına ilişkin MTV ve 2023'te elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi 31 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesinden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.

PTTT VE VERGİ DAİRELERİNDEN DE ÖDENEBİLİYOR

Öte yandan, PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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