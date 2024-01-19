Mini torba komisyondan geçti: Emekliye zam farkı şubatta hesaplarda

19 Ocak 2024 05:29 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 05:34

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Emeklilere yüzde 5 oranında refah payı verilmesi, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması ve işverene 700 lira asgari ücret desteği verilmesini öngören torba teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifin önümüzdeki hafta salı günü TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.

Teklif yasalaştıktan sonra, emekli maaşlarına ilişkin farklar, en geç şubat başında hesaplara yatırılacak. Komisyonda kabul edilen teklif ile getirilen bazı düzenlemeler şöyle:

>> Hâlen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarıldı.

>> SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ocak ayında yüzde 37,57’lik artışın yanı sıra yüzde 5 oranında ilave zam yapılacak. Böylece toplam zam oranı yüzde 42,57 olacak.

KÇÖ’NÜN MALİYETİ 5,8 MİLYON LİRA

>> Kısa Çalışma Ödeneğinden (KÇÖ) yararlanmak için halihâzırda 600 olan prim ödeme gün sayısı 450 güne düşürülüyor. Yapılan hesaplamalara göre, 2024 yılı için KÇÖ’nün tahmini maliyet artışı 5,8 milyon lirayı bulacak. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin hükümler 1 Mart’ta yürürlüğe girecek.

>> Genç, kadın ve mesleki yeterlik belgesi olan işsizleri istihdam eden işverene verilen sigorta prim desteğinin uygulaması da 31 Aralık 2026’ya kadar uzatılıyor. Uygulamanın başladığı 2011 tarihinden itibaren istihdam teşviklerinden 650 bin kişi yararlandığı bilgisi verildi. Teşvik uygulamasından yararlananların yüzde 55’i kadınlardan oluşuyor. Ayrıca uygulamanın 650 bin sigortalı için maliyetinin, bu yıl 24,6 milyar lira, 2025 yılında 32,7 milyar lira, 2026 yılında devam etmesi halinde ise 37,6 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

İŞVERENE 700 LİRA ASGARİ DESTEK

>> 2016 yılından bu yana uygulanan asgari ücret desteği, 500 liradan 700 liraya çıkarılıyor. Asgari ücret desteğiyle, asgari ücret düzeyine yakın kazanç bildiriminde bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenerek asgari ücret artışından kaynaklı işten çıkarmaları ve kayıt dışı istihdama yönelmeleri önlemek amaçlanıyor. İşverene asgari ücret desteğinin artırılmasının devlete maliyeti ise 56,55 milyar lira olarak öngörülüyor. Böylece 2016 yılından bu yana uygulanan asgari ücret desteği toplam tutarının yaklaşık 85,4 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.