Moda devleri Dior ve Armani'ye kayyum atandı! Nedeni tam bir skandal

Dünyaca ünlü moda devleri Dior ve Armani'ye kayyum atandı. Kayyumun nedeni ise işçi sömürüsü oldu. Mahkeme kararında iki firmanın da tedarikçilerini sömürdüğü, üretimi hızlandırmak için 24 saat mesaiye ve çalışanları iş yerinde uyumaya zorladığı belirtildi. Dior'un 53 euroya ürettiği çantayı 2.600 euroya sattığı vurgulandı.

Dünyaca ünlü moda devi Christian Dior ve Giorgio Armani'den gelen haber sektörü şoka soktu. İki moda devinin işçi sömürüsü yaptığı bir süredir gündemdeydi. İşgücü sömürüsüne izin verdikleri ve teşvik ettikleri şüphesiyle açılan soruşturmalar sonucu dünyaca ünlü markaların İtalya'daki üretim operasyonlarına kayyum atandı.

24 SAAT MESAİ

Fransa menşeili lüks marka devi LVMH'nin Dior marka çanta üreten İtalyan yan kuruluşun, işçi haklarını ihlal eden Çinli taşeron şirketlere iş verdiği iddiasına yönelik soruşturmanın ardından Haziran'ın başlarında mahkeme denetimine alındı.

Reuters'ın haberine göre, 34 sayfalık mahkeme kararında, işçilerin "24 saat boyunca çalıştırılması" amacıyla iş yerinde uyumaya zorlandığı belirtildi.

Elektrik tüketimi verileri, "tatiller de dahil olmak üzere kesintisiz gece-gündüz üretim döngülerini" ortaya koydu.

53 EUROYA ÜRETİP 2.600 EUROYA SATIYOR

Ayrıca, belgede belirtilene göre, makinelerin güvenlik cihazları da işçilerin daha hızlı çalışması için çıkarılmıştı. Bu gibi yasadışı yöntemlerle üretim maliyetleri düşürüldü. Buna göre, Dior çantaların tanesi 53 euro (yaklaşık 1.802 TL) gibi düşük bir ücrete üretilirken, bu çanta daha sonra mağazalarda 2.600 euroya (yaklaşık 91.000 TL) satıldı.

Dior hakkında verilen hüküm, İtalya'nın Milano kentinde mahkemenin bu yıl önleyici tedbirler kapsamında aldığı üçüncü karar oldu.

ARMANİ'YE DE KAYYUM

Benzer bir şekilde, geçtiğimiz Nisan ayında moda grubunun tedarikçilerini yeterince kapsamlı denetlemediği suçlaması ile Armani'ye ait bir şirketin yönetimine de kayyum atandı. Armani Grubu'ndan yapılan açıklamada, o dönemde tedarik zincirinde suistimalleri en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti.

Mahekeme belgelerinde ayrıca, savcılığın, kural ihlalinin İtalya'da üretim kapasitesine sahip moda şirketleri arasında tek seferlik değil, kâr peşinde koşma ihtiyacı nedeniyle sistematik olduğu iddiaları yer aldı.

Kayyum atanması ile markaların üretim süreçlerinin denetlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.