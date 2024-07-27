Patronu servet vergisi çağrısı yapmıştı! Türkiye'nin dev şirketi SASA, geçen yıl vergi ödemedi mi?

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden olan SASA'nın geçen sene vergi ödemediği iddia edilirken, konuyla ilgili şirketten yalanma açıklaması yapılmadı. SASA'nın patronu İbrahim Erdemoğlu, servet vergisi önerisinde bulunmuştu.

Erdemoğlu Holding bünyesinde, sağlık, tekstil, otomotiv ve ambalaj sanayi için hammadde üreten ve 1.5 milyar dolar değerinde yatırım yapan SASA'nın 2023 yılında vergi ödemediği iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan iddianın ardından SASA'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu iddia bir çok ekonomist tarafından masaya yatırılırken, yaygın haber portallarında yer aldı.

SASA'NIN PATRONU 'SERVET VERGİSİ' ÖNERİSİ YAPMIŞTI

Öte yandan, geçen Mart ayında SASA'yı bünyesinde barındıran Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, "Bence bu dönemde 'Servet Vergisi'ne ihtiyaç var. 6 milyon liranın üzerindeki varlıklardan alınacak Servet Vergisi, 24 ay veya 36 ay taksitle tahsil edilsin. Toplanacak kaynak 150 milyar doları bulur" açıklamasını yapmıştı.