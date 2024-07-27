Petrol 10 haftanın dibinde! Akaryakıt fiyatlarına yeni indirim yolda

Petrol fiyatlarında son dakika! Brent petrol fiyatı, haftayı 80,50 dolardan tamamladı. Fiyatlarda son 10 haftanın en düşük seviyesi görüldü. Dolarda da 33,00 TL’nin altında zayıf seyir sürerken, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni indirim beklentisi oluştu. 27 Temmuz benzin fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 45,10 TL ve motorin (mazot) fiyatı 43,47 TL olarak satılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Petrolde hareketli günler yaşanıyor. Son dönemde fiyatlarda düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Önceki hafta 85,50 dolar sınırında bulunan Brent petrolün varil fiyatı, bu hafta 80,50 dolara geriledi ve son 10 haftanın en düşük seviyelerini gördü. Fiyatlarda sadece geçen hafta %6 düşüş gerçekleşti.

Brent petrol, 2024’te en yüksek 92 dolar ve en düşük 75 doları test etti. Mevcut fiyatlar, yıllık düşük seviyeye daha yakın seyrediyor. Kısa vadede 80 dolar destek ve 82,50 dolar da direnç olarak izleniyor.

PETROL NEDEN DÜŞÜYOR?

Dünyanın en büyük emtia alıcısı Çin’de, ikinci çeyrek büyüme rakamı %4,7 gelerek beklentilerin altında kaldı. Ülkede petrol talebine yönelik endişeler artarken, Çin Merkez Bankasının arka arkaya faiz indirimleri piyasada panik oluşturdu.

Öte yandan Orta Doğu’da ateşkes görüşmelerinin sürmesi de petrol fiyatlarını baskılıyor.

ABD’de geçen hafta petrol stoklarının azalması ise, fiyatlara bir miktar destek oldu.

DOLAR DA GERİLİYOR

Öte yandan iç piyasada dolar, geçen hafta en yüksek 33,15 TL’yi görse de burada tutunamadı. Cuma günü TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’dan gelen “şahin” tonajlı mesajlarla birlikte dolar, tekrar 33,00 TL’nin altında geriledi. Kur, haftayı 32,95 TL’den tamamladı.

AKARYAKITA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Hem petrol hem de dolar fiyatında yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarında da yeni indirim beklentisi oluşturdu. 27 Temmuz benzin fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 45,10 TL ve motorin (mazot) fiyatı 43,47 TL olarak satılıyor. Son olarak geçen hafta çarşamba günü motorinin (mazot) litre fiyatına 1 lira 47 kuruş indirim gelmiş, benzin fiyatları ise sabit kalmıştı.