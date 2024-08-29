Portföyde hisse ağırlığı ne olmalı? BİST100’de yükseliş sürecek mi?

Borsada son dakika! Endeks son iki günde 9700 üzerinde konumlanmaya çalışırken; yatırımcılar “BİST 100 yükselir mi?”, “Borsada hedef ve beklenti” gibi soruların cevabını arıyor. Tacirler Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Mustafa Avcı, “Endeks kısa vadede 9.500-10.500 bandında dalgalanabilir. Portföylerde hisse ağırlığı en fazla %50-%60 bandında olabilir” diye konuştu.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde %0,09 gibi oldukça sınırlı bir artışla 9757’den kapandı. Dünkü işlemlerde ENKAI, CCOLA, AGHOL, BTCIM ve AKFGY hisseleri %3,90-%2,79 arası primle en fazla yükselenler arasında yer alırken; TCELL, PGSUS ve ASELS de en fazla para girişi gerçekleşen hisseler oldu.

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BİST100’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Endekste bu hafta 9.500 sınırına kadar gerileme yaşandıktan sonra tepki alımları takip ediliyor. BİST 100’de kritik 9.700 seviyesinin üzerinde tutunma çabalarının öne çıktığını belirten analistler, “Yukarıda 9.850 – 10.000 bölgesi ilk direnç olarak izleniyor. Bu seviyelerden temeli sağlam hisselerde uzun vadeli alımlar düşünülebilir” şekline konuşuyor.

HİSSE AĞIRLIĞI NE OLMALI?

Uzmanlar, yatırımcıların kendi risk profillerine göre karar vermeleri gerektiğini belirtirken, Tacirler Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Mustafa Avcı “Faizin cazibesi ve reel ekonominin durgun olması baskı unsuru olurken, enflasyonun yüksek seyretmesi hisseler için cazibe oluşturuyor. 9.500-10.500 bandında kısa vadede dalgalanma olabilir. 9500 bandında yaklaştıkça borsada pozisyon artırılabilir. Portföylerde hisse ağırlığı ise orta ve üzeri risk algısına sahip yatırımcılarda en fazla yüzde 50-60 civarında olabilir” diye konuştu.

SAHOL VE DOAS BİLANÇO

Bu arada dün iki önemli borsa şirketinin bilançosu geldi.

Sabancı Holding 2024 yılının ilk yarısında 7,63 milyar TL zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde holding, 10,81 milyar TL kâr elde etmişti.

DOĞUŞ Otomotiv ise bu senenin ilk yarısında 5,22 milyar TL kârlılığa ulaştı. Geçen yılın ilk yarısında 12,44 milyar TL kâr elde eden DOAŞ’ın net kârı, yüzde 58 oranında geriledi.