Samsun'da ilginç olay! Karalahananın inadı duvarı deldi
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Samsun'da meydana gelen olay görenleri hayrete düşürdü. Bir apartmanın istinat duvarında büyüyen karalahana şoke etti.
Türkiye genelinde lahana üretiminde birinci sırada yer alan Samsun'da, bir binanın bahçesini çevreleyen beton duvarda karalahana çıktı.
GÖREN TELEFONA SARILDI
Betonu delerek büyüyen lahana, şaşkınlık oluşturdu. Duvarda çiçek gibi açan lahanayı gören vatandaşlar cep telefonu ile onu fotoğrafladı.
İşte o görüntüler;
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı