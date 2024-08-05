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Haberler > Ekonomi > Samsun'da ilginç olay! Karalahananın inadı duvarı deldi 

Samsun'da ilginç olay! Karalahananın inadı duvarı deldi 

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;da ilginç olay! Karalahananın inadı duvarı deldi 

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da meydana gelen olay görenleri hayrete düşürdü. Bir apartmanın istinat duvarında büyüyen karalahana şoke etti. 

Türkiye genelinde lahana üretiminde birinci sırada yer alan Samsun'da, bir binanın bahçesini çevreleyen beton duvarda karalahana çıktı.

GÖREN TELEFONA SARILDI 

Betonu delerek büyüyen lahana, şaşkınlık oluşturdu. Duvarda çiçek gibi açan lahanayı gören vatandaşlar cep telefonu ile onu fotoğrafladı.

İşte o görüntüler; 

Samsun'da ilginç olay! Karalahananın inadı duvarı deldi  - 1. Resim

Samsun'da ilginç olay! Karalahananın inadı duvarı deldi  - 2. Resim

Samsun'da ilginç olay! Karalahananın inadı duvarı deldi  - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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