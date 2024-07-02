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Haberler > Ekonomi > Sıfır araçlar, teker yere değmeden ikinci el oldu

Sıfır araçlar, teker yere değmeden ikinci el oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Tem Otoyolu, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, sıfır araç taşıyan tır yol kenarındaki kanala düşerek yan yattı. Tırın arkasında bulunan Hyundai marka sıfır otomobiller, bariyerlere sürterek hasar gördü.

Kaza, sabah saatlerinde Kuruçeşme ilçesi TEM otoyolu Batı gişelerini geçince meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FVK 022 çekici plakalı tır, yol kenarında bulunan yağmur suyu kanalına düşerek yan yattı.

Sıfır araçlar, teker yere değmeden ikinci el oldu - 1. Resim

SÜRÜCÜ YARA ALMADI

Tırın dorsesinde bulunan Hyundai marka otomobiller, tekerleri yere değmeden ikinci el oldu. Kaza sebebiyle tırın arkasında bulunan 5 sıfır otomobil büyük hasar gördü. Kaza sebebiyle yol kenarında bulunan bariyeler de hasar aldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Hasar gören otomobiller, çekici yardımcı başka bir tıra yüklendi.Sıfır araçlar, teker yere değmeden ikinci el oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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