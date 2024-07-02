Sıfır araçlar, teker yere değmeden ikinci el oldu
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, sıfır araç taşıyan tır yol kenarındaki kanala düşerek yan yattı. Tırın arkasında bulunan Hyundai marka sıfır otomobiller, bariyerlere sürterek hasar gördü.
Kaza, sabah saatlerinde Kuruçeşme ilçesi TEM otoyolu Batı gişelerini geçince meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FVK 022 çekici plakalı tır, yol kenarında bulunan yağmur suyu kanalına düşerek yan yattı.
SÜRÜCÜ YARA ALMADI
Tırın dorsesinde bulunan Hyundai marka otomobiller, tekerleri yere değmeden ikinci el oldu. Kaza sebebiyle tırın arkasında bulunan 5 sıfır otomobil büyük hasar gördü. Kaza sebebiyle yol kenarında bulunan bariyeler de hasar aldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Hasar gören otomobiller, çekici yardımcı başka bir tıra yüklendi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı