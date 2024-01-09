SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen değil oransal zam! Hükümet refah payı için harekete geçti

9 Ocak 2024 11:31 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 11:31

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam oranları belli oldu. 2024'ün ilk 6 ayında uygulanacak enflasyon zammı yüzde 37,57 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı ise yüzde 15'lik toplu sözleşme ile yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının düşük kalması nedeniyle, halkta ek zam beklentisi oluştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bunun üzerine hükümet harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin bir çalışma yürüttü. Çalışmada kök maaşı düşük ya da en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 TL maaş alan emekliler masaya yatırıldı.

Enflasyon farkıyla 10 bin 250 TL bandına yükselen en düşük emekli maaşının uygulanması durumunda, minimum aylıktan faydalanan kişi sayısının 4 milyon 900 binden 5 milyon 200 bine çıkacağı hesaplandı. Bunun üzerine ek zam için harekete geçen bakanlık, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen değil, oransal zam yapılacağını açıkladı.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli aylıklarına enflasyon farkı dışında uygulanacak ek zam için yasal mevzuatta değişiklik yapılması, yani yeni düzenlemenin Meclis'ten geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına gelmesi, sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Meclis'in 16 Ocak'a kadar tatilde olduğu düşünüldüğünde, zamlı emekli maaşlarının Şubat ayına yansıyabileceği belirtiliyor. Ocak ayında yatacak emekli aylıklarında ise, yasa sonrası uygulanacak maaş farkının sonradan hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

EK ZAM NE KADAR OLACAK? GÖZLER KABİNE'DE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan alternatifli çalışmada, teknik ve bütçeye uygunluk da dikkate alındı.

Emekliye verilecek refah payında bütçe dengeleri, enflasyona etkisi, deprem bölgesindeki giderler, EYT düzenlemesiyle emekli olanlar gibi detayların bu hafta yapılacak Kabine Toplantısı'nda değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda, EYT emeklilerinin oluşturacağı 500 milyar liralık maliyetin de dikkate alınarak SSK ve Bağ-Kur emeklisiyle memur arasındaki yüzde 11,68'lik farkın giderilmesi hedefleniyor.

MEMUR EMEKLİLERİNİN AÇIĞI TEMMUZ'DA GİDERİLECEK

Merkez Bankası'nın 2024 tahminlerine göre enflasyon, Ocak-haziran döneminde yüzde 24 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ikinci yarısında yüzde 24, memur emeklilerine ise yüzde 18,6 oranında zam uygulanacak.

Temmuz döneminde memur emeklileri aleyhine 5,4 puanlık fark ortaya çıkacak. Bu fark da dikkate alınarak Temmuz memur emeklisi zammının yüzde 44-45 seviyesinde olması bekleniyor.

REFAH PAYI, SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası dolar/TL kuru, fiyat dalgalanmaları gibi durumlardan korunup mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.

Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktarı ifade eder.

Seyyanen zam ise tüm çalışanlara yüzdelik değil eşit zam yapılması anlamına gelir. Geçen yıl memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılmıştı.