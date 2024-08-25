Tam 25 ton! Belediye, çiftçiden alıp vatandaşa ücretsiz dağıttı

Beyoğlu Belediyesi, tarlada kalan ve ziyan olmak üzere olan 25 ton domatesi Bursalı üreticilerden satın alarak, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Beyoğlu Belediyesi, Bursalı domates çiftçilerini yalnız bırakmadı. Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilerden temin edilen ve tarlalarda kalan ve ziyan olmak üzere olan 25 ton domatesi Beyoğlu’nda Sosyal Market’ten yardım alan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmak üzere çiftçilerle anlaştı. Tırla İstanbul'a getirilen 25 ton domates, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ÜCRETSİZ OLARAK VATANDAŞLARA DAĞITILDI

Beyoğlu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market'e ulaşan 25 ton domates, sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmek üzere paketlendi. Sosyal Market’ten yardım alan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan domatesler, hem israf olmaktan kurtarıldı hem de çiftçilerin ve vatandaşların bir nebze de olsa yüzünü güldürdü.

"ASIL AMAÇ KÖYLÜYE VE ÇİFTÇİYE DESTEK OLMAK"

Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz, “Bursa’daki çiftçilerimize destek olmak amacıyla Sayın Belediye Başkanımız İnan Güney'in tasarrufuyla 25 ton domates getirdik. Tabi buradaki asıl amaç hem köylüye ve çiftçiye destek olmak hem de bu domatesleri Beyoğlu halkına ücretsiz olarak dağıtabilmek. Bu domatesler Sosyal Yardım Kartı alan, destekte bulunduğumuz hanelere gidecektir. Bu domatesler ilk olarak Sosyal Market'imize götürülerek orada paketlenerek muhafaza edilecek. Daha sonra da vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılacak” diye konuştu.