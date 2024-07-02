Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Tanesi 10 liraya, kilosu 100 liraya ulaştı! Limonun fiyatı ne zaman düşecek?

Tanesi 10 liraya, kilosu 100 liraya ulaştı! Limonun fiyatı ne zaman düşecek?

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Limon, Fiyat Artışı, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da limon fiyatlarındaki artış dikkat çeker boyuta geldi. Fiyat artış listelerinde ilk sırada yer alan limonun tane fiyatı 10 liraya, kilosu ise 100 liraya ulaştı. Hal esnafı fiyatlarda gerilemenin Ağustos ortasından sonra yaşanacağını tahmin ediyor.

İstanbul'da son günlerde fiyatı en çok artan ürünlerden limonun kilosu 100 liraya yaklaştı. İstanbul'da bazı marketlerde 1 adet limonun fiyatı ise 10 TL'ye kadar yükseliyor. Halden kilosu 65-75 liraya çıkan limon tezgaha gelene kadar 100 liraya yaklaşıyor.

Limonda görülen anormal artış İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve TEPAV raporlarına yansıdı. TEPAV'ın Haziran ayına ait gıda fiyat endeksi raporunda geçtiğimiz ay en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 86,93 ile limonda yaşandı. İTO'nun fiyatı en çok artan ürünler listesinde de yüzde 56,64'lük artışla limon ilk sırada yer aldı. Limonun fiyat artışıyla ilgili hal esnafı stoklardaki ürün azlığını neden olarak gösterdi. Vatandaş ise fiyatlardaki yüksekliğe şaşırdıklarını dile getirdi.

Tanesi 10 liraya, kilosu 100 liraya ulaştı! Limonun fiyatı ne zaman düşecek? - 1. Resim

"LİMONA TALEP VAR AMA ÜRÜN AZ

İstanbul Yenibosna'da bulunan halde esnaf Nurullah Dağıstanlı, “Limon fiyatının artışı depolardaki stokların azalmasından. Talep var ama ürün az” dedi.

"AĞUSTOS'UN 15'İNE KADAR BÖYLE GİDER"

Fiyat artışlarının stok azlığından kaynaklandığını belirten Dağıstanlı, “Geçen sene bahçede 1 lira 2 liraydı. Depolama yapan tüccar az olduğu için şimdi ürün bulunmuyor. Eğer her yıl ki gibi depo yapılsaydı hiçbir sıkıntı olmazdı. Şu andaki fiyatı 65-75 lira arasında. İlk başlarda hasat zamanı 5-7 lira arası satıldı İstanbul'da sonra tüccarlar fiyat düşük diye stok yapmadı. Öyle olunca stoklarda limon kalmadı ve bu hale geldi. İklimsel bir sıkıntı yok. Ağustos'un 15'ine kadar böyle gider sonra fiyatlar kırılır, normale döner. Marketlerde 100 liraya kadar yükseliyor” şeklinde değerlendirme yaptı.

Tanesi 10 liraya, kilosu 100 liraya ulaştı! Limonun fiyatı ne zaman düşecek? - 2. Resim

"FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKMIŞ"

Limon alan vatandaşlar da fiyatlar karşısında şaşkına döndü. Hüseyin Erdoğan isimli vatandaş, “Tüketim fazlalaşmış fiyatlar iki katına çıkmış. Üretimde sanırım sıkıntı var” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Avrupa devlerinin gözü Türkiye - Avusturya maçında olacak! Türk yıldız için 30 milyon euroTürkiye'de Haziran 2024'te kaç adet elektrikli otomobil satıldığı belli oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borsa liginin şampiyonu Fenerbahçe oldu  - EkonomiBorsa liginin şampiyonu FenerbahçeSıfır araçlar, teker yere değmeden ikinci el oldu - EkonomiSıfır araçlar, teker yere değmeden ikinci el olduBattalgazi Belediyesi 30 iş yerini ihale ile satacak  - EkonomiBelediye 30 iş yerini ihale ile satacak Kripto varlık düzenlemesi yürürlüğe girdi - EkonomiKripto varlık düzenlemesi yürürlüğe girdiİstanbul'un zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 56 arttı - Ekonomiİstanbul'un zam şampiyonu belli oldu!Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren zorunlu olacak - EkonomiAkaryakıt istasyonlarında yeni dönem!
Sonraki Haber Yükleniyor...