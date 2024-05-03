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Haberler > Ekonomi > Teklif Meclis'e sunuldu! Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları 10 katına çıkıyor

Teklif Meclis'e sunuldu! Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları 10 katına çıkıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Teklif Meclis&#039;e sunuldu! Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları 10 katına çıkıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenleme ile mevcut cezalar 10 katına çıkacak.

Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla ilgili beklenen adım geldi. Yeni düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CEZALAR ARTACAK

Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanların cezaları artırılacak.

10 KATINA ÇIKIYOR 

Düzenlemeye göre, fahiş fiyatta ceza tutarı 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçulukta 1 milyon liradan 12 milyona çıkacak.

1 MİLYAR LİRAYA KADAR CEZA! 

Bir başka değişiklikle de şirketlere bir takvim yılı içinde verilebilecek toplam idari para cezası üst sınırı da artırılıyor. Bu kapsamda büyük işletmelere bir takvim yılında 1 milyar liraya kadar idari para cezası verilebilecek.

Bir takvim yılı içinde en az üç defa stokçuluk yaptığı tespit edilen ve idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verilecek.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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