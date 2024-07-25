Tekrar kritik seviyeyi aştı! Dolarda dikkat çeken hareketler

Dolarda son dakika! 25 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,95 TL’den güne başlıyor. Dünkü kapanışa göre %0,5’in üzerinde primlenen dolar; kritik 33,00 TL seviyesinin üzerini de test etti. Bugün için dolarda 32,88 destek ve 33,05 direnç olarak takip ediliyor. Analistler, kurda bu tarz dalgalanmaların anlık sıcak para giriş ve çıkışlarından kaynaklanabileceğini, ana senaryoda ise “değerli TL” görünümünün devam ettiğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Döviz piyasalarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten gelen 2 kademe not artışı, TCMB’nin ‘yüksek faize devam’ kararı ve likidite bolluğuna karşı yeni tedbirler; TL’ye destek olmuş ve doları zayıflatmıştı. Dolar dünkü işlemlerde 32,77 TL’ye kadar gerilemişti. Ancak bugün rüzgâr tersine döndü ve kurlarda yükseliş öne çıkıyor.

25 TEMMUZ 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 25 Temmuz 2024 dolar fiyatı, tekrar 33,00 TL’nin üzerine çıktı. En yüksek 33,10 seviyesini test eden dolarda işlemler, sabah saatlerinde 32,95 TL’ye yakın seviyelerde devam ediyor.

Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise dolar 32,89-32,99 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

DOLARDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Bugün %0,5’in üzerinde primlenen dolarda; teknik anlamda 32,88 TL seviyesi ilk destek olarak öne çıkıyor. 33,00 TL son günlerde psikolojik fiyat olarak takip ediliyor. Daha yukarıda ise 33,05 ilk direnç olarak izleniyor.

Bu arada Euro fiyatı da bu sabah ilk işlemlerde 35,85 TL’den güne başlıyor.

FAİZ VE CDS’TE SON DURUM

Gecelik TL faiz oranları dünkü işlemlerde %50,95 olarak gerçekleşti. Böylece TCMB’nin %50 olan politika faizinin üzerinde kalmaya devam etti. Öte yandan Türkiye’nin CDS risk primi de sınırlı yükselişle birlikte 260’ın üzerine çıktı.

Göstergeler TL’yi desteklerken; analistler, kurlarda yaşanan bu tarz dalgalanmaların sıcak para giriş ve çıkışından kaynaklandığını ve belli sınırlar dahilinde gerçekleştiğini belirtiyor.

‘DEĞERLİ TL’ DEVAM EDECEK

Merkez Bankasının bu haftaki PPK metninde ‘enflasyonda bozulma halinde para politikasının sıkılaşacağı’ mesajını korumasının önemli işaret olduğunu aktaran analistler “Bu ifade, yakın zamanda faiz indiriminin düşünülmediğini gösteriyor. Ve daha orta-uzun vadede ‘değerli TL’ görünümünün de devam edeceği yönünde sinyaller veriyor” görüşünü dile getiriyor.