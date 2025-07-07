Tereciye tere sattık... Dünyanın çikolatası Türkiye’den

Dünya genelinde çikolata denildiğinde ilk akla gelen ülke olan Belçika’ya ihracat yüzde 441’lik rekor artışla 3 milyon dolardan 16,5 milyon dolara, çikolata devi Almanya’ya ihracat da yüzde 387 artışla 7,8 milyon dolardan 38,2 milyon dolara yükseldi.

Her yaş grubunun severek tükettiği çikolatalı şekercilik ürünleri dünyanın ağzını tatlandırıyor. Türk çikolatalı şekercilik mamulleri yılın ilk yarısında ihracatını yüzde 61 artışla 461 milyon dolardan 743,5 milyon dolara yükseltirken dünya genelinde çikolata denildiğinde ilk akla gelen ülke olan Belçika’ya ihracat yüzde 441 artarak 3 milyon dolardan 16,5 milyon dolara çıktı. Aynı şekilde çikolata devi Almanya’ya ihracat yüzde 387’lik rekor artışla 7,8 milyon dolardan 38,2 milyon dolara yükseldi.

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Türkiye’nin çikolatalı şekercilik mamulleri ihracatının 2024 yılını yüzde 10’luk artışla 1 milyar 258 milyon dolarla geride bıraktığını dile getiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, çikolatalı şekercilik mamulleri sektörünün Belçika ve Almanya dışında ABD, Fransa, İngiltere, Polonya, Ürdün, Macaristan, Romanya, Beyaz Rusya, Litvanya, Avustralya, Norveç, Çekya ve Ukrayna’ya da üç haneli ihracat artışına imza attıklarını söyledi. Başkan Öztürk “Çikolatalı ürünlerde ana hammadde kakaonun dünya genelindeki fiyatı hızla artarken çikolata ihracatında artış gerçekten büyük başarı. Çikolatalı şekercilik mamulleri sektörümüzün 2025 yılının ikinci yarısında ihracattaki artış hızını koruyarak 2025 yılı sonunda 2 milyar dolar ihracat gelirini Türkiye’ye kazandıracağına inanıyoruz” dedi.

180 ÜLKEYE İHRACAT

Türk çikolatalı şekercilik mamulleri sektörü 180 ülkeye ihracat yapıyor. İhracatta 80 milyon dolarla Irak ilk sırada yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan çikolatalı ürün ihracatı yüzde 296’lık artışla 18 milyon dolardan 71,5 milyon dolar ile ikinci, 49 milyon dolar ile İran üçüncü oldu. Almanya’ya ihracat yüzde 387’lik artışla 7,8 milyon dolardan 38,2 milyon dolara yükselirken Türkiye’den çikolatalı ürün talebini rekor seviyede artıran bir diğer ülke İngiltere oldu. İngiltere’ye çikolatalı ürünler ihracatı yüzde 628’lik artışla 3,8 milyon dolardan 27,8 milyon dolara yükseldi. Fransa’ya çikolata ihracatı ise yüzde 1139’luk rekor artışla 792 bin dolardan 9,8 milyon dolara çıktı.



