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TMSF, 2 şirketi satışa çıkardı! İşte istenen ücret ve ihale tarihi

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TMSF, 2 şirketi satışa çıkardı! İşte istenen ücret ve ihale tarihi

Ekonomi Haberleri

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Bizim Menkul Değerler A.Ş.'yi ihale usulüyle satışa çıkardı. İşte detaylar...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) iki şirketle ilgili satış ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yüzde 72 oranındaki payı HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait bulunuyor. İhale için muhammen bedel 22 milyar TL olarak belirlendi. İhale 28 Ağustos saat 10.00'da yapılacak.

BİZİM MENKUL DEĞERLER

TMSF ayrıca Bizim Menkul Değerler A.Ş. paylarının tamamı için de ihaleye çıktı.

İhale konusu Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranında Bizim Menkul Değerler paylarının satışından oluşuyor. İhalede muhammen bedel 380 milyon TL olarak belirlendi. İhale 13 Ağustos saat 10.00'da yapılacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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