Tüketici güven endeksi ağustosta yükseldi

Tüketici güven endeksi, temmuzda 75,9 iken ağustosta yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 75,9 iken Ağustos ayında yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 oldu.