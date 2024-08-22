Tüketici güven endeksi ağustosta yükseldi
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tüketici güven endeksi, temmuzda 75,9 iken ağustosta yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 75,9 iken Ağustos ayında yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 oldu.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı